25 Kas 2022 - 20:24- Belediyeler G: 25 Kas 2022 - 20:25

Ankara Haber; Başkan Altınok: Kadına Yönelik Şiddet Yiğitlik Değil Acizliktir!

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Keçiören Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda farkındalık programı düzenledi.

Ankara Haber; Başkan Altınok: Kadına Yönelik Şiddet Yiğitlik Değil Acizliktir! mask
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Programda Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Genç Tiyatro Atölyesi öğrencileri ‘şiddet türleri, şiddete dair doğru bilinen yanlışlar, çatışmayı tetikleyen unsurlar ve çatışmanın panzeri’ konulu skeçlerle canlandırma yaptı. Skeçle eş zamanı olarak Aile Terapi Merkezi uzman psikologları tarafından “Şiddetin ‘AMA’sı Olmaz” temalı farkındalık semineri verildi.

Programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kadınlar katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’de tüm kesimlerin bir araya gelerek, devletin ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde şiddetle kararlı bir şekilde mücadele etmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Aile içi şiddette en çok kadına yönelik şiddetin olduğunu biliyoruz. Eskiden sahip olduğumuz değerler vardı, mutluyduk. Saygı, sevgi, dostluk, arkadaşlık, samimilik ve yardımlaşma vardı. Şimdi iletişim, ulaşım a

raçları değişti, toplum farklılaştı. Sosyal medya denen mecra aslında sosyal olmayan bir toplum oluşturdu. Özellikle aile birliğimize olumsuz yönde etki etti.

Elbette ekonomik problemler, aile iç problemler, sosyal problemler olabilir. Eskiden biz bize yeterdik. Giderlerimiz değişti. Şimdi telefon paralı, telefonla konuşmak paralı, internet paralı… Bunlar da ailedeki giderleri artırdı. Ama tüm bunlar şiddet için gerekçe olamaz. Kadına yönelik şiddette daha çok erkekler üzerinde çalışmamız lazım. Burada bedelleri en çok çocuklar sonra kadınlar ödüyor. Özellikle çocukların gözünde, kalbinde, beyninde olumsuz izler kalıyor. Kadını dövmek yiğitlik değil, acizliktir.

İlişkilerimizde hoşgörüyü hâkim kılmamız lazım. ‘Öfkeyle kalkan zararla oturur’ demiş atalarımız. Bazen de susmak lazım. ‘Söz gümüşse sükût altındır’ denmiş. Kadın cinayetlerinin en düşük olduğu ülkelerin başında Japonya var. Japonya’da kamuoyu aylarca, ‘Japon kadının ölümde toplumun bireylerin devletin sorumluluğu nedir’ diye tartışıyor.

Bizler de gerek devlet olarak gerekse sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte kadına yönelik şiddet başta olmak üzere aile içi şiddetin nedenlerini iyi tespit edip somut çözümler üretmeliyiz. Dinimizde cinayet en büyük günahlardan biridir. İnancı olan, inancı sağlam olan kimse cinayet işlemez. Rabbimin ayetlerindeki en büyük günahlardan biri katil olmaktır. Böylesine önemli günler sevgimize ve muhabbetimize vesile olsun.”

Başkan Altınok Keçiören Belediyesinin danışmanlık merkezi olan Aile Terapi Merkezi’nde 2 yılda 25 binden fazla vatandaşa ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti verdiklerini de söyledi. ​

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25 Kas 2022 - 20:24 - Belediyeler

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