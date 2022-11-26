26 Kas 2022 - 16:24- Belediyeler

Ankara Haber; Kahramankazan "Öğrencilerin Belediyesi"

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Uzun yıllar edebiyat öğretmenliği ve eğitimcilik yapmış olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, liseli gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Öğrencilerle tecrübelerini ve yaşadıklarını paylaşan Başkan Oğuz, gençlerden hedeflerine ulaşmak için durmadan yürümelerini isterken, kendilerinin hep yanlarında olacakları mesajını veriyor.
Ankara Haber; Kahramankazan "Öğrencilerin Belediyesi" mask
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21 yıllık edebiyat öğretmeni olan Başkan Oğuz, “Öğretmen Başkan Gençlerle Buluşuyor” etkinliği kapsamında lise öğrencileriyle buluşmayı sürdürüyor. Başkan Oğuz’un son durağı ise Şehit Lokman Biçinci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Oğuz: ”Millete karşı da sorumluluklarınız var”

Başkan Oğuz, liseli gençlere, öğrencilik yıllarından ve yaşadığı olaylardan örnekler verdi. Hayatta hedef sahibi olmanın önemine değinen Oğuz, çocukluğundan bu yana kendine koyduğu hedeflerden ve bu hedefleri sırasıyla gerçekleştirmek için yaptıklarından bahsetti. Öğrencilerden de kendilerine hedefler belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşıncaya dek yürümelerini isteyen Oğuz, dünyaya yön veren insanların, başarıya bu yolla ulaştıklarının altını çizdi.

Oğuz, “Sağlam bir hedefiniz varsa hayatta her şey sizin niyetinize ve amacınıza hizmetkar olur. Hedefinizi belirlerken egoist olmayın. Siz bu toprağın çocuğusunuz. Sorumluluklarınız, yalnızca ailenize karşı değildir. Milletinize karşı da sorumluluklarınız var, bunu asla unutmayın” şeklinde konuştu. Oğuz, öğrencilere, kendilerinin hep yanlarında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Başkan Oğuz program sonunda soru-cevap etkinliği yaptı; merak edilen konularla ilgili öğrencilere hem bilgiler verdi hem de deneyimlerini paylaşarak sohbet etti. Başkan Oğuz ayrıca öğrencilere istedikleri kitapları hediye etti.

Kahramankazan Belediyesi, “Öğrencilerin Belediyesi”

Başkan Oğuz, daha sonra belediye olarak öğrencilere yönelik yaptıkları hizmetleri anlattı. Oğuz bu kapsamda, ilçede ikamet eden 600 üniversite öğrencisine her ay burs verdiklerini, binlerce öğrenciye kırtasiye seti dağıttıklarını ve çok sayıda öğrenciye de kıyafet yardımı yaptıklarını söyledi. Öğrenci dostu bir belediye olduklarını ve her zaman öğrenci ve öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Oğuz, daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı. Başkan Oğuz öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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26 Kas 2022 - 16:24 - Belediyeler

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