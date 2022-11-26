Ankara Haber; Çankaya Kadına Karşı Şiddete "Hayır" Dedi...

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla tüm Türkiye'ye örnek olan Çankaya Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nü hafta boyunca düzenlediği birbirinden anlamlı etkinlikler düzenledi. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (DTÇSM) 21 Kasım'da "Evliliğin Halleri" tiyatro oyunu ile başlayan etkinlikler, 22 Kasım'da Töz Belgeseli gösterimi ve Tiyatro Kinik'in sahnelediği Dış Ses oyunu ile devam etti.

GÜLSİN ONAY BÜYÜLEDİ

Onlarca Başkentlinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde şiir dinletileri, film gösterimlerine ev sahipliği yapan DTÇSM'de etkinlikler, 25 Kasım'da Farklı Kadınlıklar Farklı Deneyimler: Kadınlar Şiddet Konuşuyor" Paneli ile taçlandı. Panelin moderatörlüğünü Gazeteci Özlem Gürses üstlenirken, etkinlikte, Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Tiyatrocu Betül Arım ve Avukat Feyza Altun konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin ardından Dünyanın dört bir yanına uzanan uluslararası müzik kariyerinde önemli orkestralarla konserler veren Gülsin Onay, notalarıyla katılımcıları büyüledi.

EVİN HATRI SERGİSİ

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca 26 Kasım'da İsmet İnönü Parkı'nda açıldı. "Evin Hatrı" sergisi de yer aldı. Prof. Dr. Funda Şenol Cantek'in düzenlediği sergi, 2 Aralık'a kadar Çankayalılarla buluşmaya devam edecek.