10 Ayda 660 Bin Kişi Balonla Uçtu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bu yılın Ocak-Ekim dönemi sıcak hava balonu istatistiklerine ilişkin açıklama yaptı. 2022 yılının sıcak hava balonu turizmi açısından iyi bir yıl olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, ‘’Türkiye’nin eşsiz doğasını; Pamukkale’yi Kapadokya’yı ve Çat Vadisi’ni izleme fırsatı sunan sıcak hava balonu uçuşları, yoğun ilgi gördü.

2020 yılında Kovid-19 salgının etkisiyle tüm ulaşım modlarında gerilemeyle karşılaştık. Salgın sürecinin etkilerinin hala devam etmesiyle, turizm sektörünün tam olarak toparlanamamasına rağmen biz bu süreci sıcak hava balonu turizmi açısından 2 yıl gibi kısa bir sürede geride bıraktık. 2019 yılı rakamlarına, 2022 yılının geçtiğimiz 10 ayında çok rahat bir şekilde ulaştık.

Kapadokya’da sıcak hava balonu turizminde 2019 yılında kırdığımız yolcu sayısı rekorumuzu, 2022 yılının 10 aylık döneminde geride bıraktık. 2019 yılında toplam 586 bin 367 sıcak hava balonu yolcusuna hizmet verirken, bu yılın Ocak-Ekim döneminde yolcu sayımızı 590 bin 887’ye çıkardık. 2022 sonunda ise 670 bin yolcuya ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

BALON YOLCU SAYISINDA REKOR

Her yıl hem uçuş sayısının hem de yolcu sayınının arttığına işaret eden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Sıcak hava balonu turizmi her yıl büyüyor. Salgının ortaya çıkması sektörü olumsuz etkilese de sıcak hava balonu turizmi yükselişini sürdürüyor. 2019 yılında toplam 25 bin 487 ticari uçuş gerçekleşti ve 510 bin 384 yolcu sıcak hava balonlarını kullandı.

Bu rakamlar 2022’nin 10 ayında; Kapadokya’da 27 bin 634 uçuş ve 590 bin 887 yolcu, Pamukkale’de 4 bin 153 uçuş ve 61 bin 426 yolcu, Çat Bölgesi’nde ise 603 uçuş ve 7 bin 776 yolcu olarak toplamda 32 bin 390 ticari uçuş ve 660 bin 79 yolcuya ulaştı. Yolcu sayımız 2019 yılı rakamlarının şimdiden yüzde 11 üzerinde gerçekleşmiş oldu" diye vurguladı.

SICAK HAVA BALONU TURİZMİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin yükselen turizm değerlerinden birisi olan sıcak hava balonu sektörünün de yolcu ve uçuş sayılarıyla birlikte her geçen gün büyüdüğünü belirten Karaismailoğlu, eğitim ve antrenman uçuşları rakamlarına da yer verdi.

Karaismailoğlu; ‘’Sıcak hava balonu sektörü de yolcu ve uçuş sayılarıyla doğru orantılı olarak büyüyor. Sektörde 3 farklı lokasyonda hizmet eden şirket sayısı 2022 yılında 49’a ulaştı. Sektörün büyümesiyle birlikte Kapadokya’da 4 bin 19, Pamukkale’de bin 46 olmak üzere toplamda 5 bin 65 eğitim ve antrenman uçuşu gerçekti" dedi.