26 Kas 2022 - 11:22- Belediyeler G: 26 Kas 2022 - 11:23

Ankara Haber; Başkan Ercan “Gençlerle Baş Başa” Programına Devam Ediyor!

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“Gençlerin hayallerinden ilham alıyorum.” diyen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ‘Gençlerle Baş Başa’ programına devam ediyor. Başkan Ercan bu hafta Süleyman Demirel Anadolu Lisesini ziyaret ederek hem öğrencilere hem de öğretmenlere kulak verdi. 
Ankara Haber; Başkan Ercan “Gençlerle Baş Başa” Programına Devam Ediyor! mask
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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gençlerle baş başa programı kapsamında okul ziyaretlerini sürdürüyor. Bu hafta Süleyman Demirel Anadolu Lisesine giden Başkan Ercan Belediye çalışmaları ile projeleri hakkında gençlere bilgi verdi; “Sincan’ın yarınları için gençlerimizin fikirlerini çok önemsiyorum. Onların hayallerinden ilham alıyorum. Bu nedenle Gençlerle Baş Başa programımızı her yıl yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz.” Dedi.

Başkan Ercan gençleri tek tek dinledi. Gençler merak ettikleri soruları da sorma fırsatı buldu. Bir öğrenci okuldan geriye kalan zamanlarda sıklıkla gittikleri halı sahanın zemininin düzeltilmesini talep etti. Saha yenileme çalışmalarının başladığını belirten Başkan Ercan öğrencinin belirttiği sahanın da en kısa sürede düzeltileceğini ifade etti.

Başkan Ercan Öğrenciler Kadar Öğretmenleri De Can Kulağıyla Dinliyor. 

Okulun müzik öğretmeni “Okulumuz akademide başarılı olduğu kadar kültür ve sanatsal faaliyetlerde de çok başarılı ancak okulumuzun yeterli ses sistemi yok.” sözleriyle destek istedi. Başkan Ercan hemen talimatı verdi. Program sonunda da Başkan Murat Ercan’ın gençlerle samimi sohbeti devam etti. Öğrenciler Başkan Ercan’a çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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26 Kas 2022 - 11:22 - Belediyeler

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