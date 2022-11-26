Mutfak Tezgahı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Mutfak Tezgahında En İyisi Hangisi?

Mutfak Tezgahı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Evde en çok zaman geçirilen mekanlardan olan mutfaklar, son yıllarda pandemi nedeniyle evlerde geçirdiğimiz süreler de göz önüne alınınca sosyalleşme alanları haline dönüştü. Mutfak dekorasyonunda kullanılan malzemeler ise önemli konulardan biri. Sürekli temasta bulunulan mutfak tezgahının özellikleri ve rengi ev sahibinin stilini de yansıtıyor.

Peki hangi mutfak tezgahının yaşam stilimiz ve dekorasyonumuzla uyumlu olduğunu nasıl anlayacağız? Tezgah Dünyası Kurucusu Feyzullah Buran, her biri kendine özgü avantajlara sahip olan mutfak tezgahları ile ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.

En çok zaman geçirdiğimiz mekanlardan olan mutfakların dekorasyonunda kullanılan malzemeler önemli konulardan biri. Sürekli temasta bulunulan mutfak tezgahının özellikleri ve rengi ev sahibinin stilini de yansıtıyor. Mutfak tezgahlarının uygun maliyetli olmasının dışında dayanıklı ve hijyenik olması, çizilmemesi ve dekoratif olması gerekiyor. Eski ve gözenekli yapılı mutfak tezgahlarının mikrop barındırıyor olması son teknolojiyle üretilen ve mikrop barındırmayan tezgahlara olan ilgiyi arttırdı. Tezgah Dünyası Kurucusu Feyzullah Buran Laminant, corian, granit, ahşap ve mermer gibi her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları olan mutfak tezgahları ile ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.

Görünümü Değişmeyen Ahşap Tezgahlar

Ahşap tezgahlar sıcak bir görünüme sahip olmasıyla tercih edilirken her mutfak dolabı ve zeminiyle uyum yakalaması dikkat çekiyor. Ahşap tezgahların suya dayanıklı olmadığı yargısı da gerçeği yansıtmıyor. Uzun yıllar kullansanız bile ahşabın görünümü değişmiyor. Ancak ahşap tezgahlar yüksek ısıya karşı dayanıklılık noktasında diğer tezgahlara göre geride kalıyor. Aynı zamanda ahşap tezgahların yüzeylerinde zamanla aşınmalar meydana gelebildiği için düzenli bakım yapmak gerekiyor.

Uzun Ömürlü Corian Tezgahlar

Hangi mutfak tezgahı daha iyi diyenler için akrilik reçinelerin, minerallerin ve renklendiricilerin karışımından oluşan corian tezgahlar da sıklıkla tercih edilir. Sert yüzeyli olan corian tezgahlar, çizilme ve darbelere karşı dayanım gösterdikleri için uzun ömürlüdür. Kolayca şekil alabildiklerinden her mutfak tipinde kullanılabilir. Ancak maliyeti yüksektir, sıcak tava ve tepsilerin direkt üzerine bırakılmaması gerekir.

Leke Barındırmayan Laminant Tezgahlar

Sıkıştırılmış tuğla ve cila tabakasından oluşan laminant tezgahlar, kimyasallara dayanımı ve leke barındırmamasıyla dikkat çeker. Uygun maliyetli bir tezgah almak isteyenler için idealdir. Ancak ısıya ve çizilmelere karşı diğer tezgahlara göre direnci daha düşüktür.

Çizilme ve Darbeye Dayanıklı Kompozit Tezgahlar

Çimstone ve kuvars olarak bilinen kompozit tezgahlar, doğal taştan üretilir ve yapısındaki kuvars nedeniyle çok sert ve dayanıklıdır. Çizilme ve darbe gibi durumlarda direnç gösteren kompozit mutfak tezgahları uzun ömürlüdür. Ayrıca renk geçişlerindeki kalitesiyle dekorasyonunuzu üst seviyeye çıkarır. Fazla bir renk seçeneği sunmasa da sade bir mutfak isteyenlerin tercihi olmaktadır.

Lekelere ve Yüksek Isıya Karşı Dayanıklı Granit Tezgahlar

Mutfak tezgahları arasında çok tercih edilen malzemelerden biri de granittir. Doğal taş görünümüne sahip granit tezgahlar, farklı tarzları ve mutfak dekorasyonuna kattığı bütünlükle geniş bir kullanım alanına sahip. Lekelere ve yüksek ısıya karşı maksimum direnç gösteren granit mutfak tezgahları, uygun maliyetleriyle de idealdir. Tek dezavantajı taşıma ve kurulumda diğer tezgahlara göre kullanıcılarını daha fazla zorlamasıdır. Ağır oldukları için taşıma sırasında zorlanmanıza neden olabilir.

Hesap Avantajlı Mermer Tezgahlar

Parlak ya da mat şekilde kullanılabilen mermer tezgahlar, ısıya ve çatlamaya karşı dirençlidir. Kompozit ve granit tezgahlara nazaran maliyeti daha uygundur. Ancak asitlere karşı hassas olması nedeniyle sirke, çamaşır suyu ve limon gibi maddelerle temas ettirilmemelidir. Böyle olması durumunda yüzeyi lekelenebilir.