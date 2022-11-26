26 Kas 2022 - 16:25- Belediyeler

Başkent'te Rotary ve Belediye İşbirliğiyle Park Açıldı! "Erişilebilir Yaşam ve Oyun Parkı"

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Yerel Yönetim ve STK işbirliğinin başarılı bir örneği olarak, Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi ve proje paydaşı Ankara Emek Rotary Kulübü tarafından hayata geçirilen “ERİŞİLEBİLİR YAŞAM VE OYUN PARKI" Batıkent Ali Dinçer Parkı içinde hizmete açıldı.
Başkent'te Rotary ve Belediye İşbirliğiyle Park Açıldı! "Erişilebilir Yaşam ve Oyun Parkı" mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi, Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Ankara Emek Rotary Kulübü ortaklaşa imzaladıkları protokol ile engelli çocuk ve yetişkinlerin, engeli olmayan bireylerle sosyalleşmeleri, oyunlar oynarken öğrenme becerilerini geliştirebilmeleri ve aynı zamanda egzersiz yapabilmeleri amacıyla düzenlenen park, özel tasarlanmış ekipmanlarla oluşturularak 6 yıllık bir proje süreci sonucunda hayata geçirildi.

Emek Rotary Kulübü üyeleri, Rotary 2430 Bölge Rotaryenleri, Ankara Kent Konseyi Başkanı Sayın Halil İbrahim YILMAZ, Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Sayın Ersan PETEKKAYA, Ankara Büyükşehir Belediyesinin değerli çalışanları, Engelli Dernekleri ve kıymetli vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleşen Açılış Töreni; açılış konuşmalarının ardından Ankara Özel Bireyler Karma Çocuk Korosu
dinletisi sonrasında kurdele kesimi ile devam etti.

Yapılan konuşmalarda, parkın fonksiyonel ve sürdürülebilir katkı sağlayabilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Fizyoterapistler Derneği ve Ankara Emek Rotary Kulübü tarafından verilen desteklerin devam ettirileceği taahhüdü önemle ifade edildi.

Ankara Emek Rotary Kulübünün 6 yıl önce başlattığı projede hedeflenen parkın; engelli bireylerin gereksinimlerini de karşılayacak bir anlayışla, tüm yaş gruplarına hizmet verebilecek fiziksel ve zihinsel iyilik hali yaratacak, bilimsel ve akademik veriler ışığında herkes için engelsiz tasarım ilkelerini önceleyerek doğaya uygun, engelsiz (Eğitim, Rehabilitasyon, Oyun ve Yaşam) bir park olmasının yanı sıra aynı zamanda tüm bireyler için parkın kolay ulaşılabilir olmasının sağlanması ile geniş bir kitleye hizmet verebilme hedeflenmiş ve bu konuda yerel yönetimin duyarlılığı ile amaca ulaşıldı.

Gelecekte benzerlerinin hayata geçirilmesini dilediğimiz “ERİŞİLEBİLİR YAŞAM VE OYUN PARKI’’nın açılış töreninin 24 Kasım Öğretmenler Günü gerçekleşmesi ise açılışa ayrı bir anlam kattı.

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26 Kas 2022 - 16:25 - Belediyeler

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