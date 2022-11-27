Ankara Haber; Çankaya’nın 13. kreşi Dikmen İlkadım’da hizmete girdi!

Alper Taşdelen: “Biz göreve geldiğimizde Çankaya, Türkiye’nin en gelişmiş, en yaşanılabilir ilçeleri sıralamasında 5. sıradaydı. Yaptığımız hizmetlerle ilçemizi 2. sıraya yükselttik ama bizim hedefimiz 1. olmak.”

Çankaya Belediyesi kreşlerine bir yenisini Dikmen İlkadım Mahallesi’nde ekledi. Çankaya’nın 13. kreşi bölge halkının yoğun katılımıyla hizmete açıldı.

Çankaya Belediyesi, Başkan Alper Taşdelen’in görev dönemi boyunca sayısını artırdığı kreşlerine bir yenisini ekledi. Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in 8 yıllık görev süresinde 8. kreş olan “İlkadım Gündüz Bakımevi” hizmete açıldı. Açılışa ev sahibi Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Belediye Meclis Üyeleri, bölge halkı ve muhtarlar katıldı.

8 YILDA 8. YENİ KREŞ

“8 yılda çok başarılı bir belediyecilik yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Göreve geldiğimizde belediyemizin 5 kreşi vardı, biz 8 yılda yeni 8 kreşimizi hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerinde bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, önümüzdeki yıl açılacak kreşlerle toplam sayıyı 15’e çıkararak yaklaşık 2 bin çocuğa okul öncesi eğitimi vereceklerini belirtti.

TAŞDELEN: “ÇANKAYA’YI TÜRKİYE’NİN EN GELİŞMİŞ İLÇESİ YAPACAĞIZ”

Yeni yapılan Çankaya Evleri, kapalı yüzme havuzları, buz pateni salonu, engelsiz yaşam merkezi, sosyal tesis, parklar ve ilkokul ile üniversite öğrencilerine verilen ücretsiz yemek uygulaması ile ilgili bilgi veren Taşdelen; “Biz göreve geldiğimizde Çankaya, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ölçülen Türkiye’nin en gelişmiş, en yaşanılabilir ilçeleri sıralamasında 5. sıradaydı. Yaptığımız hizmetlerle ilçemizi ikinci sıraya yükselttik ama bizim hedefimiz birinci olmak. Halkımızın yararına olan birçok yeni projemizi hayata geçirerek Çankayamızı kısa sürede Türkiye’nin en gelişmiş 1. ilçesi yapacağız” dedi.

CUMHURİYET’İN 100. YILA KALICI ESERLER

Cumhuriyetin 100. Yılında Çankaya’ya kalıcı eserler kazandıracaklarını kaydeden Başkan Taşdelen, “Bize yakışan Çankaya'ya değerli eserler kazandırmaktır. Bu anlamda Atatürk Kültür Merkezimizi 29 Ekim 2023'te, Bademlidere Cumhuriyet Parkımızı 23 Nisan 2023'te, Abidin Paşa Köşkü Kurtuluş Savaşı Müzemizi de 2023’te hizmete açacağız. Ata'mıza, çalışarak layık olmaya çalıyoruz” diye konuştu.

Taşdelen konuşmasını; “İlkadım Mahallemize bu güzel kreşimizi kazandırmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm kreşlerimizde olduğu gibi burada da çocuklarımız Atatürk ve Cumhuriyet değerleri çizgisinde, laik, demokratik ve çağdaş bir eğitim alacaklar. Pırıl pırıl çocuklarımız bu güzel kreşimizde Atatürk aydınlığında eğitim hayatlarına ilk adımlarını atacaklar. Yolu, ışığı Atatürk olanın sırtı yere gelmez. Kreşimiz hayırlı uğurlu olsun” sözleriyle tamamladı.

Törende İlkadım Mahallesi Muhtarı Emine Akdemir Başkan Taşdelen’e mahalleye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Yıldız Çankaya Evi halk oyunları atölyesinde eğitim alan Kuzeyin Uşakları’nın gösterisi de törene katılanlardan büyük alkış aldı.

BARIŞ, DOSTLUK VE EVRENSEL DEĞERLER İLE ÇAĞDAŞ EĞİTİM

“Biz en çok çocukların belediyesiyiz” anlayışı ile çocukların gelişimi ve eğitimine yönelik hizmetlerini artıran Çankaya Belediyesi’nin İlkadım Gündüz Bakımevi 13. kreş olarak hizmete girdi. Piyasa koşullarına göre düşük ücreti, çağdaş ve kaliteli eğitimiyle ebeveynlerin öncelikli tercihi olan Çankaya Belediyesi kreşleri çocuk merkezli, aile katılımına dayalı, yaratıcılığı destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekolojik düşünce, özgürlük, eşitlik, çağdaş yaşam, barış ve dostluk gibi evrensel değerleri temel alan eğitim programları ile yeni nesiller yetiştiriyor.