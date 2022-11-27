Kamuya Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını Atama Müjdesi!

Kamuya Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını Ataması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 30 Kasım 2022 Çarşamba günü şehit yakını, gazi ve gazi yakını toplam 602 kişinin ataması yapılacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına 30 Kasım Çarşamba günü 602 şehit yakını, gazi ve gazi yakını atanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek törende hak sahiplerinin ataması öğrenim durumlarına göre yapılacak. Hak sahiplerinden 200’ünün ataması avukat, biyolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, hemşire, hemşire yardımcısı, kimyager, Kur’an kursu öğreticisi, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, veteriner sağlık teknikeri, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara gerçekleştirilecek. 269’unun memur, 107’sinin hizmetli ve 26’sının da sürekli işçi unvanlı kadrolara ataması yapılacak.

Atama sonuçları https://sosyalatama.aile.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. 30 Kasım 2022’de ataması yapılacak 602 kişiyle birlikte bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını toplam sayısı 48 bin 39’a ulaşacak.