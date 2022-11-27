Rotary Ankara'dan gelir getirici konser!

ANKARA (İGFA) - Ankara Hayal Kahvesi’nde, Beysukent Rotary Kulübü Dönem Sekreteri Altay Baysal ve Kocatepe Rotary Kulübü Dönem Saymanı Levent Yıldız’ın da üyesi olduğu Doludizgin Band Grubu ile Manço Project Konseri gerçekleştirdi.

Barış Manço şarkılarının serebral palsili ve işitme engelli çocuklar için hep bir ağızdan söylendiği konsere 370 kişi katılım gösterdi.

Serebral Palsili gençler ve ailelerinin de misafir olduğu konser, Serebral Palsili ve işitme engelli çocuklar yararına gerçekleştirildi. Konserden elde edilen gelirin , 3 CP sandalyesi ve 4 işitme cihazı alımına aktarılacağı öğrenildi.

Konser ile açıklamada bulunan Ankara Beysukent Rotary Kulübü Başkanı Müge Arslan ve Ankara Kocatepe Rotary Kulübü Başkanı Zeynep Aslı Yeşil, hayallerinin bir sonraki Manço Project konserinde, işitme engelli çocukların ve CP durum bozukluğu olan daha çok gencin bizimle birlikte şarkılara eşlik edip alkışlaması olduğunu belirterek, katkı sağlayan ve katılım gösteren herkese teşekkürlerini iletti.