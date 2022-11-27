Ankara Haber; Sincan'da Robotik Kodlama Eğitimleri Başladı! Sincan Dijital Dönüşüm Akademisi...

Sincan’ı geleceğe taşıyacak ve her alanda yüksek verimliliğe hazırlayacak Dijital Dönüşüm Akademisi vatandaşları teknolojiyle buluşturarak dijital dünyadaki yolculuklarına destek oluyor. Dijital içerikli birbirinden farklı eğitimlerin yer aldığı Dijital Dönüşüm Akademisi’nde özellikle gençler ve çocukların büyük ilgi gösterdiği Robotik Kodlama eğitimleri başladı.

Robotik Kodlama eğitimi alan çocuklar bir yandan basit düzeyde kod yazımı öğrenirken, bir yandan da robotların nasıl hareket ettiği, nasıl komutlar verildiği ile ilgili bilgi sahibi oluyor. Akademik becerileri de geliştiren robotik kodlama sayesinde çocuklar, mücadele, sorun çözme, takım duygusu ve iş birliği ile azimli olma gibi beceriler de kazanıyor.

Robotik kodlama dersleri başlayan Dijital Dönüşüm Akademisi’nde; E ticaret, Photoshop 3d modelleme, Siber güvenlik, Python, 3D tasarım, Artırılmış sanal gerçeklik, Mobil fotoğrafçılık ve Sosyal medya içerik üreticiliği kursları için de kayıtlar alınıyor.