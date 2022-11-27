Darphane'den 1 TL'nin, 3 TL maliyeti olduğu iddialarına yalanlama! 1 TL'nin üretimi kaç TL?

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, son günlerde kamuoyunda ifade edildiği üzere, 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğu beyanı kesinlikle yalan ve gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Üretilen madeni paraların yüksek güvenlik alaşımı içeren metallerden oluştuğunun altı çizilen açıklamada,

"Bu paraların içindeki değişik türdeki metal alaşımlarını elde etmek için eritmeye kalkanların ciddi cezai şartlarla karşı karşıya kalacakları vurgulandı.