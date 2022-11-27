Dans ederek genç kalıyorlar

Faydaları saymakla bitmeyen Zumba, vücudu sıkılaştırmaktan kilo vermeye, duruş düzeltmekten, gençleşmeye kadar yararlarıyla özgüvenli, kendine bakan kadınların yeni sağlık formülü haline geldi.

Dans ederek gençleşmek isteyenler artık soluğu zumba stüdyolarında alıyor.

İşte faydaları saymakla bitmeyen zumba dansına dair bilinmeyenler..

ÖZGÜVENİ ARTIRIYOR

Zumba boyunca yaptığınız dans hareketleri duruşunuzu düzeltir, koordinasyonunuzu geliştirir, kendi kendinize oluşturduğunuz kısıtlamaları ortadan kaldırır ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Bütün bu değişimler hemen moralinize ve görünüşünüze yansır. Kendini iyi hisseden biri aynı zamanda kendine olan güvenini de geliştirir.

RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİYOR

Pek çok araştırma, egzersiz yapmanın, endorfin salgılama oranını artırarak ruh halini iyileştirdiğini kanıtladı. Zumbanın depresyon ve kaygı bozukluğu gibi birçok ruhsal problemi yenmede iyi geldiği ifade ediliyor.

STRESİ AZALTIYOR

Eğer amacınız stres atmaksa Zumba tam size göre! Zumbanın canlı dans hareketleri ile dans ettikçe endişelerinizden ve stresinizden kurtulmanız mümkün.

KOORDİNASYONU GELİŞTİRİYOR

Kişinin, yaşlandıkça, iyi bir koordinasyona sahip olmasının önemi artar. Şimdi koordinasyonunuz sizin ilk derdiniz olmasa da bu derslerin faydalarını daha geç yaşlarda bile görmeye devam edeceksiniz.

KAN DOLAŞIMINIZI HIZLANDIRIP KALBİNİZE FAYDA SAĞLIYOR

Zumbanın faydaları say say bitmiyor! Hareket etmek bedeninizin sıkılaşmasını sağlayacağı gibi, kalbiniz ve kan dolaşımınız için oldukça faydalı. Zumba bir dans ve spor türü olarak kalbinize iyi geliyor, sizi hareketsiz bir yaşamdan uzaklaştırarak bedeninizin ihtiyacı olan egzersizi yapmanızı sağlıyor. Kalp sağlığı ve solunum sıkıntısı olan bireylerin düzenli olarak dans ettiği taktirde yürüyüş ve bisiklete binmek gibi aktivitelerden daha çok verim aldığı söyleniyor.

KİLO VERMEYİ SAĞLIYOR

Zumbanın en önemli faydalarından biri de kilo vermeyi desteklemesidir. Bir Zumba dersi toplam 600 ila 1000 kalori arasında kalori yakmanızı sağlar.

VÜCUDU SIKILAŞTIRIYOR

Zumbanın bir diğer mükemmel faydası vücudu sıkılaştırmasıdır. Çünkü siz farkında bile olmadan bütün vücudunuz çalışır ve bir aylık dersler sonucunca çok daha sıkı ve şekilli bir vücuda sahip olursunuz.

HER YAŞA UYGUN BİR EGZERSİZ

Zumba, her yaştan insanın katılabileceği bir egzersiz sınıfıdır. Hatta sadece çocuklar ya da yaşlılar için özel Zumba dersleri bile bulunuyor.