Basketbol Süper Ligi: Manisa BBSK: 74 A. Efes: 95

MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) son iki sezonun Eurolig Şampiyonu Anadolu Efes’i Manisa’da ağırladı.

Karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Eşi Şeyda Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa İl Emniyet Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Manisa FK Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan ve Yönetim Kurulu Üyeleri de tribünde takip etti.

Potanın Tarzanları ilk dakikalarda iyi mücadele etse de periyodun ilerleyen dakikalarında Anadolu Efes’in dış oyuncularına engel olamayınca ilk periyodu 31-16 geride kapattı. İkinci periyot dengeli bir oyuna sahne olurken Anadolu Efes 50-34’lük skor avantajıyla soyunma odasına önde giden taraf oldu. Üçüncü periyodu da 69-52 önde kapatan Anadolu Efes, ilk periyotta yakaladığı farkın avantajıyla sahadan 95-74’lük skorla galip ayrılan taraf oldu.