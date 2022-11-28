28 Kas 2022 - 20:21- Belediyeler

Ankara Haber; AŞTİ Yenileme Çalışmaları Tamamlandı! İşte Yeni Aşti: Kütüphane Toplantı Sergi ve Çocuk Oyun Alanları…

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, her gün on binlerce Başkentlinin kullandığı AŞTİ’nin modern ve konforlu bir görünüme kavuşması için başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı.
Ankara Haber; AŞTİ Yenileme Çalışmaları Tamamlandı! İşte Yeni Aşti: Kütüphane Toplantı Sergi ve Çocuk Oyun Alanları… mask
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Çalışmalar kapsamında kirli bir görünüme sahip olan mevcut büfeler modern ve konforlu yerlerine taşınırken AŞTİ; toplantı alanı, ofis, kütüphane, sergi alanı ve çocuk oyun alanlarıyla yepyeni bir görünüme kavuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, her gün on binlerce Başkentlinin kullandığı AŞTİ’nin modern ve konforlu bir görünüme kavuşması için 3 etap olarak gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarını tamamlıyor.

Türkiye’nin en büyük otobüs terminallerinden biri olan AŞTİ’de yıllar sonra başlatılan yenileme çalışmalarının ilk etabında; ekonomik ömrünü tamamlayan ısıtma, yangın merdivenleri, oturma grupları, tavan aydınlatma ve havalandırma sistemleri tek tek yenilendi.

Terminal içerisinde yapıldığı günden bugüne kadar hiç bakım görmeyen, deforme olmuş yanıcı malzemeden imal edilmiş duvar kaplama panelleri de kaldırılarak, yanmaz nitelikte çimento ve alçı esaslı cephe kaplama malzemeleri ile tüm iç cephe duvar kaplamaları değiştirildi. 

YENİ BÜFELER ESNAFLA BULUŞTU

İkinci etap çalışmaları kapsamında ise AŞTİ’nin giden yolcu katındaki mevcut büfeler kaldırılarak yerlerine 26 adet büfe yapıldı ve yan kanatlarda boşaltılan gişe yerlerine 10 dükkân tahsis edildi. Yenileme çalışmalarının ardından daha modern ve konforlu bir hâle getirilen büfeler, esnafla buluşturuldu.

Otobüs yazıhaneleri de vatandaşların ulaşımı ve yoğunluk bölgelerine göre yeniden düzenlendi. Toplam 8 milyon 920 bin TL maliyetle yenilenen otobüs yazıhaneleri ve büfeler daha işlevsel bir hâle getirilmiş oldu. 

ÖĞRENCİLER İÇİN DERS ÇALIŞMA SALONU OLUŞTURULDU   

Yenilemenin üçüncü etabında gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte AŞTİ’ye; seyahat temalı bir kütüphane, üniversite öğrencilerinin kullanabileceği bir de ders çalışma salonu, günlük kiralık ofis, toplantı salonları, sergi ve gösteri salonu ile çocuk oyun alanları yapıldı. 

ÇATISINA GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ KURULACAK

Dünyanın dört bir tarafından seyahat eden vatandaşları ağırlayan AŞTİ’nin 20 bin metrekarelik çatı alanının 14 bin 500 metrekarelik kısmına ise güneş enerji sistemi (GES) kurulması için çalışmalar sürüyor. GES projesi ile terminalin tükettiği enerjinin yüzde 40’ını güneş enerjisinden karşılayarak tasarruf etmesi sağlanacak. Çatının yenileme çalışmalarında ise yüzde 85 seviyesine gelindi. 

AŞTİ YENİ YÜZÜYLE AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün hem gelen yolcu hem giden yolcu katında bulunan büfe ve stantları belli bir esasa göre daha düzgün ve kullanılabilir bir alana taşımaya devam ettiklerini belirterek, “Giden yolcu katında 12 büfe ve toplam 5 standın yerleri de hazırlandı, esnafımız taşınma işlemini de tamamladı. Giden yolcu katının inşaatı ise devam etmekte, yeni yıla girmeden tamamlayarak hizmete açacağız” dedi.

Bilet satış gişelerinin üstünde bulunan boş alanı da değerlendirerek sosyal alan hâline getirdiklerini kaydeden İyigün, “Bu çalışmayı da tamamladık. Sadece açılış için gün sayıyoruz. Bu sosyal alan içerisinde çocuk oyun alanı, sergi alanı, okuma alanı ve kütüphane, 6 bölümlü toplantı alanımız mevcut” ifadelerini kullandı. 

“YILLARCA GÖRÜLMEMİŞ HİZMETİ GÖRDÜK”

Yepyeni, daha modern ve konforlu büfelere kavuşan AŞTİ esnafı, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Özgür Aksoy: “Garajın en eski esnaflarındanım. Hem bilet gişesi hem de büfe olarak faaliyet gösteriyoruz. Burada yıllarca görülmemiş hizmeti gördük. Büfeler metrekare olarak daha da büyüdü. Daha modern bir hâle geldi.”

-Uğur Taşkıran: “Önceden çok kötü bir alanımız vardı. Kullanım alanımız 9 metrekareyken şimdi 28 metrekare oldu ve alanımız genişledi. Tüm ihtiyaçlarımıza cevap verecek nitelikte inşa edildi.”

-Recep Erkin: “Yeni yerimiz tertemiz oldu. Sıkıntımız kalmadı. AŞTİ genel olarak sağlıklı bir görünüme kavuştu.”

-Ekrem Aksoy: “20 senedir burada esnafım. Eski yerlerimiz artık çok eskimişti. Düzenli değildi. Şu an çok güzel ve tertemiz oldu. Yeni yerimizden çok memnun kaldık.”

-Turgay Baki: “Esnaf olarak yeni yerlerimizi çok beğendik. Konforlu bir çalışma alanımız oldu.”

-Kudret Sili: “Kaligrafi sanatçısıyım. Belediyemiz bize güzel dükkânlar hazırladı. Gayet şık ve derli toplu oldu. AŞTİ farklı bir havaya büründü.”

-Seyfi Uzunkök: “Burada ki büfe ve stant sahipleri aynı oranda dükkân sahibi oldular. Dışarıdan kimse alınmadan, direkt buradaki esnaflar mağdur edilmeden birebir dükkânlar teslim edildi. Gayet hukuka da vicdana da uygun hareket edildi.”

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28 Kas 2022 - 20:21 - Belediyeler

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