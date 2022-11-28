Ankara Haber; Başkan Murat Köse Çorumlu İş Adamları ve Öğrencilerle Buluştu

ÇESİAD’ın geleneksel bursiyer öğrenci kahvaltılarının bu ayki durağı Mamak’tı. Üreğil Millet Bahçesi’nde Üreğil Otağı’nda gerçekleşen kahvaltı programına Çorum’un önemli iş adamları, siyasetçileri, bürokratları, bursiyer öğrencileri ve çok sayıda Çorumlu katıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de bu anlamlı programa katılarak bursiyer öğrencilerle bol bol sohbet etti.

“Hepimizin niyeti açık, vatanımıza milletimize hizmet etmek”

Başkan Murat Köse yaptığı konuşmada “Eş durumundan ben de Çorumluyum biliyorsunuz. Çorum’un yetiştirdiği değerli iş adamlarımızla, bürokratlarımızla, siyasetçilerimizle ve çok kıymetli bursiyer öğrencilerimizle bugün burada bir araya geldik. Hepimizin niyeti açık, vatanımıza milletimize hizmet etmek. Ben, Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İşadamları Dayanışma Derneği’ni anlamlı çalışmalarından dolayı kutluyorum ” dedi.