28 Kas 2022 - 20:21- Belediyeler

Ankara Haber; ANKARAY'da Tatbikat Gerçeğini Aratmadı!' Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı'

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Başkentte toplu ulaşımda önemli bir yere sahip ANKARAY hattında bulunan Maltepe İstasyonu’nda gerçeğini aratmayan “trende yangın ve yolcu kurtarma tatbikatı” gerçekleştirildi.

Ankara Haber; ANKARAY'da Tatbikat Gerçeğini Aratmadı!' Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı' mask
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EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY İşletmesi Şube Müdürlüğü ve Ankara İtfaiyesi’nin ortaklaşa düzenlediği tatbikata ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı da sedye ve ambulansla destek verdi. Tatbikat kapsamında vagonda çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, yaralıların tahliyesi de başarıyla yapıldı. 

EGO Genel Müdürlüğü, bir taraftan toplu taşıma araçlarında konforu artıracak çalışmalara imza atarken diğer taraftan da yolcu güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için olası kazaların en az zararla atlatılması için çalışmalar gerçekleştiriyor. EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY İşletmesi ve Ankara İtfaiyesi; kent içi ulaşımında önemli yere sahip olan ANKARAY hattının Maltepe İstasyonu’nda ortaklaşa bir tatbikata imza attı. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın da sedye ve ambulansla destek verdiği “trende yangın ve yolcu kurtarma tatbikatı” başarılı bir şekilde tamamlandı. 

EKİPLER YARALILARA ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Maltepe İstasyonu’na yanaşan içi duman dolu vagona giren Ankara İtfaiyesi ekiplerinin, yolcuları başarılı bir şekilde çıkardığı tatbikatta, vagon içindeki duman da kısa sürede tahliye edildi. Yaralılara acil durum ekiplerinin müdahalede bulunduğu tatbikatta, yaralılar trenden çıkarılarak sedyeye alındı ve bekleyen ambulanslara götürüldü. 

“TATBİKATLARLA PERSONELİN OLAYLARA HER DAİM HAZIR OLMASINI SAĞLIYORUZ”

Başarıyla tamamlanan tatbikatı yerinde izleyen EGO Genel Müdürlüğü ANKARAY İşletmesi Şube Müdürü Onur Özcan “ANKARAY İşletmesi Şube Müdürlüğünün ve Ankara İtfaiyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada Maltepe İstasyonu’nda trende yangın ve yolcu kurtarma tatbikatını gerçekleştirdik. Yapılan bu çalışma sayesinde itfaiye ekiplerinin ANKARAY İstasyonlarında acil durumlarda daha hızlı ve güvenli bir biçimde olaylara müdahale etmesini amaçlıyoruz.

Ayrıca ANKARAY personelimizin de bu tür acil olaylara her daim hazır olmasını sağlamış bulunuyoruz” derken, Ankara İtfaiyesi Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürü Musa Ödemiş ise şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 7 gün 24 saat boyunca şehir içerisinde çıkan bütün olaylara müdahale ediyoruz. Ayrıca personelimizin bilgi, birikim ve tecrübelerini diri tutabilmek için eğitim ve tatbikatlar düzenliyoruz. Bugün de EGO Genel Müdürlüğü ile beraber trende yangın ve kurtarma tatbikatını düzenledik.”

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28 Kas 2022 - 20:21 - Belediyeler

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