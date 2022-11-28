28 Kas 2022 - 20:22- Belediyeler

Ankara Haber; Çankaya'da Atığın Modası Geçti! “Avrupa Atık Azaltım Haftası” Etkinliği...

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Avrupa’da atık önleme konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan geniş çaplı bir proje olarak başlayan “Avrupa Atık Azaltım Haftası” bu yıl 19-27 Kasım tarihlerinde “Atığın Modası Geçti” teması ile Çankaya'da gerçekleşti.

Ankara Haber; Çankaya'da Atığın Modası Geçti! “Avrupa Atık Azaltım Haftası” Etkinliği... mask
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Bu yıl ‘Atığın Modası Geçti’ teması ile gerçekleşen ve bir hafta boyunca kıta çapında çeşitli etkinliklerin yapıldığı "Avrupa Atık Azaltım Haftası"na çevreye duyarlı çalışmalarıyla öncü rolünü sürdüren Çankaya Belediyesi de katıldı. Avrupa’da atık önleme konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan geniş çaplı bir proje olarak başlayan “Avrupa Atık Azaltım Haftası” bu yıl 19-27 Kasım tarihlerinde “Sürdürülebilir Tekstil” teması ile gerçekleşti.  

Çankaya Belediyesi personeline yönelik bilgilendirme paneli ile başlayan etkinlikler, hafta boyunca, ilçedeki kreş, oyunevi, Çankaya Evi, Baharevi ve Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Avrupa Atık Azaltım Haftası Etkinlikleri kapsamında Çankaya İlkokulu Okul öncesi sınıfı öğrencileri ile Çankaya Belediyesi Masal Kalesi Gündüz Bakımevi 6 yaş grubu öğrencileri bir araya gelerek atık kumaşlardan çerçeve, oyuncak bebek ve kalemlik yaptılar. Ardından Umut Gündüz Bakımevi'nde Çankaya Belediyesi'nin tüm kreşlerinde eğitim alan öğrencilerin atık tekstilden yaptığı ürünler sergilendi. Sokullu Oyunevi çocukları da atıkların geri kazanımına katkıda bulundu.   

Atıkların geri kazandırılmasında farkındalık yaratan bir sergi de 25 Kasım'da engelli bireylerin katkılarıyla Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti. Merkezin üyesi olan gençler birbirinden yaratıcı çalışmalarıyla katılımcılardan tam not aldı. 

Çankaya Belediyesi 23 Nisan Çocuk Evi'nin de katkıda bulunduğu etkinlikte minik öğrenciler eski tişörtlerden bez alışveriş çantası yaptı. Bilgilendrici stantların kurulduğu Çocuk Evinde ayrıca, ikinci el kıyafetleri getiren her öğrenciye, sokak hayvanlarını beslemek için mama verildi. Dönüştürülecek kıyafetlerin ayrıştırmasını da yapan çocuklar, kullanılabilir durumda olanları, hazırladıkları notlarla ihtiyaç sahiplerine ilettiler. 

“Avrupa Atık Azaltım Haftası etkinlikleri 25 Kasım'da Ayrancı Baharevinde düzenlenen ve Dr. Zeynep İnaç'ın katıldığı "Moda ve Tekstilde Yeşil Adımlar" söyleşisiyle sona erdi. 

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28 Kas 2022 - 20:22 - Belediyeler

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