Göztepe - Altay maçında saha karıştı! İzmir'de olaylı derbi: 21 gözaltı

İZMİR (İGFA) - İzmir Valiliği, dün Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 19. dakikasında misafir tribünün bulunduğu kısımdan Göztepe taraftarlarına yanıcı madde fırlatıldığını belirterek, fişeğin taraftar Mehmet Çakır'a isabet ederek yaralanmasına neden olduğunu duyurdu.

Olay sonrasında kamera tespit çalışmalarından misafir takım tribününde yanıcı maddelerin yakıldığının belirlendiğini belirterek, emniyet güçlerinde gözaltına alındığı bildirildi.

Ayrıca olayla ilgili sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G ve H.K adlı şahıslarında gözaltına alındığı, tribünde suç unsuru malzemeleri kullanan D.D., E.Y ve K.E'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği belirtilere olayla ilgili toplamda 21 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Göztepe-Altay maçında yaralanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletirken,

aynı maçta yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

Vali Köşger, hastane ziyareti sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen

Göztepe-Altay maçında yaşananları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı. Bakan Kasapoğlu, paylaşımında, "Spor Toto 1. Lig'deki iki İzmir takımımızın mücadelesinde yaşanan saha ve tribün olaylarını kınıyorum. Sporu kendi çirkinliklerine boğmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.