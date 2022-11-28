28 Kas 2022 - 20:23- Belediyeler

Ankara Haber; Keçiören Teknomer’de Lig Sürecine Katılacak 8 Takım Belli Oldu!

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Keçiören Belediyesi TEKNOMER tarafından düzenlenen 50 bin TL ödül havuzuna sahip ‘Liseler Arası TEKNOMER E-Spor Gençlik Kupası’nın ikinci ön eleme müsabakaları tamamlandı.
Ankara Haber; Keçiören Teknomer’de Lig Sürecine Katılacak 8 Takım Belli Oldu! mask
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23 liseden 50 takımın kıran kırana mücadele ettiği ikinci ön eleme turnuvasında birinci İncirli Şehit Furkan Yayla Anadolu Lisesi, ikinci Keçiören Şehit Özgür Kara Anadolu Lisesi, üçüncü Büyük Ankara Koleji, dördüncü İncirli Şehit Furkan Yayla Anadolu Lisesi oldu. Bu dört takım lig sürecine katılmaya hak kazanırken böylece Aralık ayındaki 8 takımlı lig sürecinde mücadele edecek takımlar da belirlenmiş oldu.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen birinci ön eleme turnuvasında ise Kalaba Lisesi birinci, Keçiören Okyanus Koleji ikinci, Keçiören Sınav Anadolu Lisesi üçüncü, Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi dördüncü olmuş, lig sürecine katılmaya hak kazanmıştı.

Keçiören’deki gençler için çağa uygun yeni hizmet alanları açtıklarını, E-Spor Gençlik Kupası’nın da bu hizmet alanlarının bir ayağı olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmak, gençlerimizin bilim ve teknoloji çağını yakalamasına ön ayak olmak için açtığımız TEKNOMER’de e-spor turnuvamız kıran kırana mücadelelerle devam ediyor. Merkezimizde önümüzdeki günlerde çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimsel çalışmalara teşvik edecek sürpriz yarışmalarımızı da başlatacağız.” dedi.​
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28 Kas 2022 - 20:23 - Belediyeler

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