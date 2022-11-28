Ankara Haber; Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'de Mükelleflere Vergi Uyarısı!

Ertuğrul Başkan’dan Mükelleflere Vergi Uyarısı. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vergi ödemelerinde son günlere yaklaşılan 2022 yılı emlak vergisi 2.taksit ödemeleri için mükelleflere uyarıda bulundu.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediyelere ödenmesi gereken Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi, her türlü ücret ve harç borçlarının son ödeme tarihi olan 30 Kasım öncesi uyarılarda bulundu.

‘‘Mükelleflerimizin ödeme konusunda gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum’’

Vergi ödemelerinde son günün yaklaştığını ifade eden Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘Belediyenin hizmetlerinde herhangi aksama olmadan devam edebilmesi için hemşehrilerimizin yükümlülüklerini zamanında, tam ve eksiksiz yerine getirmesi gerekiyor. Yapay zekâlı çağrı merkezi asistanımız TEDİ’ye borcunuzu sorabilirsiniz. İster belediyemize gelerek, ister banka ve internet sayfamız üzerinden ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ödeme konusunda gösterdikleri hassasiyet gösteren mükelleflerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

Belediyelere ödenen emlak ve çevre temizlik vergilerini ödemede gecikmeden kaynaklı gecikme zammı ile karşılaşmamaları için vergilerini belirtilen tarihlerde ödemeleri konusunda uyarıda bulunan Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara banka ve https://ebelediye.pursaklar.bel.tr/ internet sayfasından online olarak ya da vezne yoluyla da ödeme imkanı sunuyor.