Ankara Büyükşehir Belediyesi 2022 Bütçesi Ne Kadar? Köse Açıkladı; 7 Bakanlığın Bütçesinden Fazla!

Başkan Murat Köse, 2023 Mali Yılı Bütçesini basın toplantısı ile değerlendirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, basın mensupları ile kahvaltılı basın toplantısında buluştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 mali yılı bütçesini değerlendiren Başkan Murat Köse, ABB, EGO ve ASKİ bütçelerinin 58 milyarı bulduğunu söyledi.

Başkan Murat Köse, “ABB’nin kendi bütçesi 34 milyar, ASKİ’nin 15 buçuk milyar ve EGO’nun bütçesi de 8,7 milyar. Yani toplam bütçe 58 milyar. Geçen seneye baktığımızda bu rakam 17 milyardı. 3 katından fazla bir rakamı ABB 2023’te kullanacak. Bu arada ABB bütçesi, bakanlıklarla karşılaştırıldığın da 7 tane bakanlığın bütçesinden daha büyük bir bütçeye sahip. Bu da Ankara’nın ne kadar büyük bir bütçesi olduğunu, aslında hizmet için ne kadar büyük bir imkanı olduğunu da gösteriyor” dedi.

“Bütçe Kaynaklarının Yüzde 90’ı Hükümetten Geliyor”

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse konuşmasında, “CHP’li belediyeler engelleniyor” algısının gerçeği yansıtmadığını da söyledi, rakamları paylaştı.

Başkan Murat Köse, “33.8 milyarlık Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 30 milyarı yani yaklaşık yüzde 90’ı hükümetten geliyor. 2.4 milyarı da yani yüzde 7’si arsa satışlarından geleceği gözleniyor. Ankara’da önümüzdeki yıl önemli derecede arsa satışı olacağı gözleniyor. Hükümetten gelen destek bu yıl yüzde 97’yi buluyor… Yani Hükümet ABB’ye fazla fazla para vermiş bütçesinin üzerine bütçe koymuştur. Sadece Ankara için değil tüm belediyeler için öyle. Bunu şu yüzden söylüyorum. Son yıllarda 11 CHP’li belediye tarafından ‘engelleniyoruz’ algısı oluşturuluyor. Ancak böyle bir durum yok. Hükümet bu kadar bütçe ayırmışken engellenme algısı oluşturulması garip. Ancak verilen bu kadar bütçeye rağmen ortada bir eser de yok” dedi.

İlçelere Çifte Standart

Başkan Murat Köse, bütçedeki adaletsiz yatırım planlarına dikkat çekti. Yavaş yönetiminin özellikle Çankaya ve Yenimahalle özelinde büyük bir bütçenin ayrıldığını söyledi. “Bütçe tasarısına baktığımızda Yenimahalle’ye Çankaya’ya 485 milyonluk bir yatırım ayrıldığını görüyoruz. Belli ilçelere ise küçük bir bütçe ayrılmış ya da hiç ismi geçmiyor. Burada CHP rozetini çıkarttığını söyleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın gerçek yüzünü görmüş oluyoruz. Necip Fazıl demiş ya ‘Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa’ ” diye konuştu.

Yavaş, Yardımlar Üzerinden “Siyaset” Yaptığını İtiraf Etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, Başkent’in 4 yılda herhangi bir vizyon proje ya da esere kavuşamadığını söyledi, “Bütçe görüşmelerinde bu sene için verilen sözlerin de yarım kalacağını biliyoruz. 4 senede bisiklet yolu yapamayan bir Belediye Başkanı’nın metro beklemek hayaldi zaten. Seçimden önce verdiği sözleri çok kolay unutan Yavaş, yapacağım dediği 58 km’lik metronun sadece bir kısmının projesini tamamlayabildi. Su indiriminde de keza öyle. Seçimden önce suda indirime gideceğini söyleyen Yavaş biz indirim talep ettiğimizde vatandaşın yardımlarını kesti. Suda indirim olmadı, konu mahkemeye intikal etti. Ancak Yavaş suda indirim yapıldı bahanesi ile vatandaşa yardımlarını kesti. Sorduğumuzda da “siyaset yapıyorum” dedi. Sayın Yavaş konuyu siyasi algı için kullanmıştır ve ihtiyaç sahipleri üzerinden istismar yapmıştır” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, “Cumhur ittifakı olarak tekrar iktidara geleceğiz ve Ankara’yı kaldığı yerden hak ettiği hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.