28 Kas 2022 - 14:40- Kültür - Sanat G: 28 Kas 2022 - 14:42

Çocuklar CSO Ada Ankara’da Beethoven İle Buluştu..."Hay Aksi Beethoven"

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Başkentin kültür sanat adası CSO ADA ANKARA, çocukları eğlenerek öğrenebilecekleri yaratıcı etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Çocuklar CSO Ada Ankara’da Beethoven İle Buluştu..."Hay Aksi Beethoven" mask
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CSO ADA ANKARA’nın ev sahipliğinde gerçekleşen “Hay Aksi Beethoven” tiyatral çocuk konserinde, çocuklar Beethoven’ın bizlere armağan ettiği eşsiz müzikleri keşfederken diğer taraftan bestecinin sıra dışı, eğlenceli ve şaşırtıcı yönleriyle tanıştı.

Çocukların hem klasik müziği sevmelerini kolaylaştırmak hem de orkestra ve enstrümanlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Hay Aksi Beethoven”, 27 Kasım’da CSO ADA ANKARA ev sahipliğinde çocuklarla buluştu. Beethoven’ın en çok bilinen eserlerinin tiyatro ile birlikte çocuklara sunulduğu etkinlikte, minik sanatseverler aileleri ile birlikte unutulmaz bir gün yaşadı. İlginin yoğun olduğu etkinlik kapalı gişe gerçekleşti. 

Çocuklar, Beethoven’ın hayatına dair eğlenceli bilgiler edinirken, Beethoven Mini Orkestrası eşliğinde Beethoven’ın senfonilerini ve ‘Ayışığı Sonatı’, ‘Für Elise’ gibi eserlerini dinlediler. Devlet Opera ve Balesi dramaturgu Gülümden Alev Karaman ile keman sanatçısı Emel Akçay Özer’in tasarladığı ‘Hay Aksi Beethoven’da; ‘Beethoven’ı Şevki Çepa, yardımcısı ‘Anna’yı Selver Kınık Onurlu canlandırdı.
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28 Kas 2022 - 14:40 - Kültür - Sanat

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