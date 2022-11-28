Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Geri Dönüşüme Destek Olan Okullara 40 Litre Sıvı Sabun Hediye...

Bu kapsamda Keçiören’deki 20 okula; ambalaj atıkları, elektronik atıkları, atık pilleri ve bitkisel atık yağları geri dönüşüme kazandırdıkları için 40 litre sıvı sabun hediye edildi.

Sıfır Atık Projesi çerçevesinde sürdürdükleri çevreci çalışmaları nedeniyle öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizdeki okullarda, hanelerde ve iş yerlerinde birçok atık toplama çalışmamız devam ediyor. Bir yandan da öğrencilerimizi sıfır atık çalışmalarımıza dâhil ederek çevreye ve dünyaya karşı bilinçli nesiller yetiştiriyoruz.

Öğrenciler arası çeşitli geri dönüşüm yarışmaları düzenleyerek ‘sıfır atığı’ teşvik ediyoruz. Bir yandan da geleceğimiz için geri dönüşümün önemini tüm vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Keçiören’in çeşitli noktalarına konumlandırdığımız mobil atık getirme merkezlerimiz geri dönüşümün adresi olmuş durumda. Buralarda kâğıt, metal, elektronik, bitkisel atık yağ, cam, plastik ve atık pilleri topluyor geri dönüşüme kazandırıyoruz.” dedi. ​

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