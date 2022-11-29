29 Kas 2022 - 10:38- Belediyeler G: 29 Kas 2022 - 10:39

Ankara Haber; Mamak'ta Liseli Gençlere “Kurtuluş Savaşı” Gezisi...

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Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Ankara'nın tarihinde önemli bir yere sahip, Milli Mücadelenin en önemli safhası, Sakarya Meydan Muharebesi’nin geçtiği ve kazanıldığı topraklara düzenlenen gezide gençler, tarihi yolculuğa çıkıyor.
Ankara Haber; Mamak'ta Liseli Gençlere “Kurtuluş Savaşı” Gezisi... mask
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Tarih bilincini gençlere, gezilerle öğretmeyi hedefleyen Mamak Belediyesi, “Polatlı-Haymana Kurtuluş Savaşı Gezisi” düzenliyor. Mamak’taki 23 liseden öğrenciler Polatlı ve Haymana Gezileri ile tarihi yerinde öğrenecek. 14 Aralık’a kadar sürecek geziler, Mamak Fen Lisesi, Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Abidinpaşa Anadolu Lisesi, Abidinpaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin katılımlarıyla gerçekleşen gezilerle başladı. 

Mangal Dağı Şehitliği, Haymana merkezde bulunan Sakarya Meydan Muharebesi Müzesi ve Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitliği, Alagöz – Karargâh Müzesi, Malıköy Tren İstasyonu Müzesi, Duatepe Anıtı, Sakarya Zafer Müzesi gezi durakları arasındaydı. Gençler, Sakarya Meydan Muharebesi’nin geçtiği topraklarda, şehitlikler, anılar, anlatılarla dolu dolu tarihi bir gün yaşadı. 

“Gençlerimizi kanla, canla kazanılan Milli Mücadelenin en çetin geçtiği topraklara götürüyoruz” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Tarihi gezilerle gençlerimizi kanla, canla kazanılan Milli Mücadelenin en çetin geçtiği topraklara götürüyoruz. Polatlı-Haymana gezilerimizde gençlerimiz, Sakarya Meydan Muharebesi’ni müzelerle, anlatılarla, anılarla daha güzel öğreniyor. Tarihi gezilerimiz, geçmişimizi unutmamak, geleceğimize yön vermek için önemli. Bu vesile ile Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz” diye konuştu.  

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29 Kas 2022 - 10:38 - Belediyeler

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