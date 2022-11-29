29 Kas 2022 - 11:11- Yaşam G: 29 Kas 2022 - 11:12

Kan Yağları Nedir? Kan Yağları Neden Yükselir? Nelere Dikkat Etmeliyiz?

ABONE OL Google News Sayfamız

Kanın içerisinde bulunan çeşitli yağları ifade etmektedir. Bu yağ tipleri  trigliserid, kolesterol ve LDL  (kötü) kolesteroldür. Bunların dışında yararlı kolesterol olarak değerlendirilen HDL-kolesterol de bulunur.
Kan Yağları Nedir? Kan Yağları Neden Yükselir? Nelere Dikkat Etmeliyiz? mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Murat Şener konu hakkında bilgiler verdi. Bu bozukluklar başta kalp damar hastalıkları olmak birçok hastalıkların ortaya çıkmasında ve ilerlemesinde rol oynar. 

Kolesterol Nedir? 

Yağ benzeri doğal bir madde olan kolesterol vücutta karaciğerde yapılır. Dışarıdan tükettiğimiz hayvansal besinlerle alınır. Bitkisel yiyeceklerde bulunmaz. LDL kolesterol=kötü kolesterol karaciğerde oluşan kolesterolü taşır. Bu kolesterol damarlarda birikir ve daralmasına neden olur. Özellikle kalbe giden damarlar kalınlaştığında kan akımı yavaşlar.

Kalbe yeterince oksijen taşınamaması sonucunda kalp krizi oluşur. HDL kolesterol=iyi kolesterol ise kolesterolün damarlarda birikmesini önler. Kalp hastalıklarına karşı korur. Trigliseritler de kanda bulunan diğer bir yağ türüdür. Yükselmesi kalp hastalığı riskini artırır ve çeşitli hastalıklarda da yükselir (yağlı beslenme, şeker hastalığı gib vb. gibi). 

Kolesterol nasıl düşer? 

Kandaki yüksek yağların düşürülmesinde, tedavi edilmesinde diyet-yaşam tarzı değişiklikleri ile istenen seviyeye indirilmezse ilaç tedavisine geçilir. Bu konuda toplam kolesterolü, LDL-kolesterolü, trigliseridi düşüren, HDL-kolesterolü yükselten çeşitli ilaçlar kullanılır. Bunlardan en çok kullanılanları statinlerdir. Bu ilaçlarla koroner arter hastalığı Diabetes Mellitus, diğer damar bozuklukları, hipertansiyonu olanlarda ve riskli durumları olan kişilerde LDL-kolesterolü 70 mg/dl’nin altına düşürmek gerekir. 

# Kan yağları nelerdir?, Kan yağlarının yüksekliği nedir?, Kan yağlanması ne demek?, Kan da yağ var mı?, Kandaki yağ adı nedir?, Kandaki yağı ne giderir?, Kolesterol yükselince ne olur?, Kolesterol olunca ne olur?, Vücuttaki kolesterol nasıl düşürülür?, Kolesterolü yükselten şeyler nelerdir?
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Burun Tıkanıklığı Nedenleri Nelerdir? Dikkat! Burun Tıkanıklığı Kanser Belirtisi Olabilir! mask
Burun Tıkanıklığı Nedenleri Nelerdir? Dikkat! Burun Tıkanıklığı Kanser Belirtisi Olabilir!
Unutkanlık ve Odaklanamama Sorunu Yaşayanlar Dikkat! Beyin Sisi Yaygınlaştı Beyin Sisi Hakkında Bilinmesi Gereken 4 Önemli Nokta! mask
Unutkanlık ve Odaklanamama Sorunu Yaşayanlar Dikkat! Beyin Sisi Yaygınlaştı Beyin Sisi Hakkında Bilinmesi Gereken 4 Önemli Nokta!
Akciğer Kanseri Olmamak İçin Bunu Sakın Evinizden Eksik Etmeyin! Doktor Kapınızı Asla Çalmayacak… Milyonların Derdine Çare Oldu! mask
Akciğer Kanseri Olmamak İçin Bunu Sakın Evinizden Eksik Etmeyin! Doktor Kapınızı Asla Çalmayacak… Milyonların Derdine Çare Oldu!
Bağışıklığı Güçlendirmek İçin Neler Tüketmek Gerekir? Güçlü Bağışıklık İçin Sebze Ağırlıklı Beslenme Şart! İşte Yüksek Oksidan Kış Salatası Tarifi! mask
Bağışıklığı Güçlendirmek İçin Neler Tüketmek Gerekir? Güçlü Bağışıklık İçin Sebze Ağırlıklı Beslenme Şart! İşte Yüksek Oksidan Kış Salatası Tarifi!
Dikkat Çocuklarda Miyopi Riski Artıyor! Miyopi Nedir? İşte Göz Sağlığını Korumak İçin 5 Önemli Kural! mask
Dikkat Çocuklarda Miyopi Riski Artıyor! Miyopi Nedir? İşte Göz Sağlığını Korumak İçin 5 Önemli Kural!
Saçlarını Çabuk Yağlanıyorsa Tek Çözüm Bu! Cüzdanınızdaki Paraya Sahip Çıkın, Hemen Bunu Deneyin! Bir Kez Deneyen Bile Hayretler İçerisinde Kalıyor… mask
Saçlarını Çabuk Yağlanıyorsa Tek Çözüm Bu! Cüzdanınızdaki Paraya Sahip Çıkın, Hemen Bunu Deneyin! Bir Kez Deneyen Bile Hayretler İçerisinde Kalıyor…
Gebelik Döneminde Bel Ağrılarına Dikkat! Gebelikte Bel Ağrısı Neden Olur? İşte Bel Ağrısı İçin Alınabilecek Önlemler... mask
Gebelik Döneminde Bel Ağrılarına Dikkat! Gebelikte Bel Ağrısı Neden Olur? İşte Bel Ağrısı İçin Alınabilecek Önlemler...
Dikkat! Bu Etkenler Cildi Hızla Yaşlandırıyor! Kışın Cilt Bakımı Nasıl Olmalı? İşte Uzmanından Kışın Cildi Korumanın 8 Etkili Yolu! mask
Dikkat! Bu Etkenler Cildi Hızla Yaşlandırıyor! Kışın Cilt Bakımı Nasıl Olmalı? İşte Uzmanından Kışın Cildi Korumanın 8 Etkili Yolu!
Dikkat Vakalar Artıyor! “Acı Bakla Gizli Bir Alerjene Dönüştü”... Acı Bakla Alerjisi Nedir? İşte Detaylar... mask
Dikkat Vakalar Artıyor! “Acı Bakla Gizli Bir Alerjene Dönüştü”... Acı Bakla Alerjisi Nedir? İşte Detaylar...
Anneler – Babalar Çocuğunuza Bunu Yapmadan Dışarı Göndermeyin! Her Gün 1 Kaşık Pekmez Tüketene Ne Hastalık Bulaşır Ne Bela! Hemen Deneyin… mask
Anneler – Babalar Çocuğunuza Bunu Yapmadan Dışarı Göndermeyin! Her Gün 1 Kaşık Pekmez Tüketene Ne Hastalık Bulaşır Ne Bela! Hemen Deneyin…

29 Kas 2022 - 11:11 - Yaşam

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL