29 Kas 2022 - 11:14- Belediyeler G: 29 Kas 2022 - 11:20

Ankara Haber; Kahramankazan'da İhtiyaç Sahibi 700 Haneye 500 Ton Kömür Yardımı...

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Kömür yardımının yarısından fazlasının tamamlandığını ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Hamdolsun ihtiyaç sahibi hiçbir ailemiz, hiçbir çocuğumuz üşümeyecek” dedi.
Ankara Haber; Kahramankazan'da İhtiyaç Sahibi 700 Haneye 500 Ton Kömür Yardımı... mask
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Pek çok alandaki çalışmalarının yanı sıra, sosyal yardımlar konusunda da yürüttüğü projelerle dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, soğuk kış günlerinde anlamlı bir yardımda bulunarak her yıl dağıttığı kömürleri kış mevsiminin gelmesiyle beraber bu yıl da dağıtmaya başladı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek, kendilerine kömür yardımında bulundu. İlçedeki ihtiyaç sahibi aileleri belirleyen ekipler, kömür dağıtımına kış boyunca düzenli olarak devam edecek. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ekipler 700 haneye 500 ton kömür yardımını en kısa sürede tamamlayacak. 

Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan’da 58 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını belirterek, ailelerinin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi. İlçelerindeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerin her zaman yanında olduklarını anlatan Oğuz, “Bu ailelerimize yönelik gerekli yardımları tüm yıl boyunca yapıyoruz.

Soğuk kış günlerinde de bu doğrultuda kömür yardımı yaptık. Hamdolsun ihtiyaç sahibi hiçbir ailemiz, hiçbir çocuğumuz üşümedi. Belediye olarak tüm hemşehrilerimizin gücümüz nispetinde her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

 

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29 Kas 2022 - 11:14 - Belediyeler

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