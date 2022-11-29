29 Kas 2022 - 11:30- Gündem G: 29 Kas 2022 - 11:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şehit Ailelerine Taziye!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şehit Ailelerine Taziye! mask
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu, Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal, Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir ve Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'ın ailelerine mesaj göndererek taziyelerini iletti.
# Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şehit Ailelerine Taziye!, Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir, Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız, Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu, Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'

29 Kas 2022 - 11:30 - Gündem

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