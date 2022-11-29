29 Kas 2022 - 12:01- Belediyeler G: 29 Kas 2022 - 12:02

Başkent'te Liseler Arası Fikir Maratonu!

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Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde Başkentli gençlerin bir çatı altında kente değer üretmeleri amacıyla “Değişen İklim Koşullarına Karşı Ankara’nın Dayanıklılığının Artırılması” konulu “Liseler Arası Fikir Maratonu (Ideathon) Yarışması”  düzenlendi.
Başkent'te Liseler Arası Fikir Maratonu! mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi’nin ev sahipliğinde ve Beştepe Koleji iş birliğinde Başkentte yaşayan gençlerin bir çatı altında kente değer üretmeleri amacıyla ilk kez “Değişen İklim Koşullarına Karşı Ankara’nın Dayanıklılığının Artırılması” konulu “Liseler Arası Fikir Maratonu (Ideathon) Yarışması”  düzenlendi.

Ankara Kent Konseyi Kabul Salonu’nda düzenlenen ve 20 okulun katıldığı yarışma; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Dünya Bankası, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Atılım Üniversite gibi kurumların destekleriyle gerçekleştirildi.

Yarışma sonunda bütün projeler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından incelendikten sonra hayata geçirilmek üzere değerlendirmeye alınacak.

Ankara Kent Konseyi Başkanvekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, “Ankara’daki liseli kardeşlerimizle birlikte çevre ve iklim değişikliği için yaratıcı bir fikir geliştirme seansı gerçekleştiriliyor. Yaşadığımız uzun vadeli sorunların çözümü yeni fikirler yaratıcı düşünceler geliştirmekten geçiyor. Bunu da en iyi genç dimağların yapacağını düşünüyoruz. Kent Konseyi olarak gençliğe çok önem veriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan da mutluluk duyuyoruz” derken, Beştepe Koleji Okul Müdürü Alper Abay da “Bugün onlarca güzide lisemizin öğrencileriyle birlikteyiz.

Hep birlikte küresel iklim krizini ele alacağız. Gençlerle burada birlikte olmak bize heyecan veriyor. Gençlerin yaratmadığı sorunları onlara çözdürmekte bir ironi… İçinde bulunduğumuz yüzyıl çokça sorun ve farklı problemi iç içe getirmiş durumda. Umudumuz geçlerde. Bu sorunları biz yarattık ancak tek ümidimiz gençlerde” ifadelerini kullandı. 

İKİ GÜN BOYUNCA FİKİR MARATONUNDA YARIŞTILAR

Gençlerin problem çözme becerilerini geliştirmek, akıllı şehir alanında sürdürülebilirlik ve yaşanabilirlik ilkeleri çerçevesinde kentsel yaşam kalitesini artırmak ile fikirlerin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla Ankara geneli resmi ve özel ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerinden oluşan takımlar 2 gün boyunca; iş geliştirme, tasarım ve proje yönetim yeteneklerini kullanarak maratonda yarıştı.

Fikir yarışmasında düşünce fırtınası yapan öğrenciler şunları söyledi:

-Koray Koruyucu: “İlk defa böyle bir etkinliğe tanık olacağız. Burada ülkemizi ve Ankara’mızı geliştirmek ve daha iyi bir yere getirmek için fikir alışverişi yapacağız. Burada yer aldığım için heyecanlıyım ve mutluyum.”

-Deniz Yurttaş: “Ankara’daki farklı insanları bir araya getirerek çözüm sağlamak istedik. Buradaki amaç kısa sürede yeni fikirler üretmek. Buradaki tüm takımlar çok fazla bilgi edinmiş ve farklı insanlar tanımış olarak ayrılacak. Etkinlikle iklim krizine farkındalık yaratmak istedik.”

-Ege Alp Çınar: “Bugün inovatif yöntemler üretmeyi ve geleceğin problemlerinden olan küresel ısınmaya karşı bir çözüm üretmeyi hedefliyoruz.”

-Bader Bezirci: “Bugün burada güncel sorunlarımıza yenilikçi çözümler için bir araya geldik. Çok güzel bir ortam… İlk kez yapılan ideathon yarışmasına katılacağız.”

Yarışma sonrası proje sunumlarının değerlendirilmesinin ardından düzenlenen ödül töreninde başarılı olanlara ödülleri takdim edildi.

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29 Kas 2022 - 12:01 - Belediyeler

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