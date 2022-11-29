29 Kas 2022 - 12:04- Belediyeler G: 29 Kas 2022 - 12:05

Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Mutlu Gülüşler İçin Diş Taraması...

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Pursaklar Belediyesi, Diş sağlığının önemine dikkat çekmek adına Nezaket Okullarında eğitim gören minik öğrencilere yönelik diş taraması yaptırdı.
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Mutlu Gülüşler İçin Diş Taraması... mask
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Önce sağlık anlayışı ile hareket eden Pursaklar Belediyesi, Nezaket Okullarında eğitim gören minik öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdi. Hekimlerce gerçekleştirilen tarama çalışmalarında çocuklar, ağız ve diş sağlığının korunmasıyla ilgili bilinçlendirilirken, diş fırçalama alışkanlığının da kazandırılmasının amaçlanırken, etkinlik sonrasında öğrencilere diş fırçası ve diş macunu hediye edildi. 

‘‘Çocuklarda ağız ve diş sağlığı konusunda rutin taramaları büyük önem arz ediyor’’

Pursaklar'da sağlıklı toplum hedefine küçük yaşlarda katkı sunmak adına çocuklara yönelik Nezaket Okullarında diş taraması gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Çocuklarda ağız ve diş sağlığı konusunda rutin taramaları büyük önem arz ediyor.

Bizlerde Nezaket Okullarımızda gerçekleştirdiğimiz diş taraması ile hem çocuklarımızı bilinçlendiriyor, hem de ağız ve diş sağlığı konusunda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına önceden önlem almalarına yardımcı oluyoruz. Öğrencilerimizin diş sağlığı konusunda doğru ve düzenli fırçalama alışkanlığına dair eğitimler vererek, ömürleri boyunca sağlıklı gülüşler kazanmalarını amaçlıyoruz’’ dedi.
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29 Kas 2022 - 12:04 - Belediyeler

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