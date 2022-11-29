29 Kas 2022 - 12:11- Belediyeler G: 29 Kas 2022 - 12:12

Ankara Haber; Pursaklar Yenilenen Fatih Parkı Göz Kamaştırıyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

İlçedeki parkları daha modern ve daha kullanışlı hale getirmek için çalışan Pursaklar Belediyesi tarafından A’dan Z'ye yenilenen Fatih Parkı, yeni yüzü ile bakanları kendine hayran bırakıyor.
Ankara Haber; Pursaklar Yenilenen Fatih Parkı Göz Kamaştırıyor... mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan ilçedeki parkların sayısını arttırırken diğer taraftan da kullanıma uygun olmayan mevcut parkları baştan sona yenileyerek modern görünüme kavuşturuyor.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla çocuk oyun gruplarından, kum havuzuna, açık hava fitness alanından, yürüyüş yoluna ve oturma gruplarına kadar her yaş grubuna hitap eden Fatih Parkı yeni görünümüyle vatandaşların hizmetine sunuldu. 

‘‘Mevcut parklarımızı günün şartlarına uygun biçimde baştan sona yeniliyoruz’’

Pursaklar halkının huzuru ve mutluluğu için proje üretmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçemize modern, yeşili bol, temalı oyun gruplarının bulunduğu, spor aletlerinin yer aldığı sosyal alanlar, parklar kazandırmaya devam ediyoruz. Mevcut parklarımızı günün şartlarına uygun biçimde baştan sona yeniliyoruz. Çocuklarımıza huzurla, güvenle oynayabilecekleri, hemşehrilerimizin de bir araya gelebilecekleri yeni sosyal alanlar yapıyoruz. Daha yeşil ve daha modern bir Pursaklar için yoğun mesai harcamaya devam edeceğiz" dedi.
# Ankara Haber; Pursaklar Yenilenen Fatih Parkı Göz Kamaştırıyor..., ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Mutlu Gülüşler İçin Diş Taraması... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Mutlu Gülüşler İçin Diş Taraması...
Ankara Haber; Kahramankazan'da İhtiyaç Sahibi 700 Haneye 500 Ton Kömür Yardımı... mask
Ankara Haber; Kahramankazan'da İhtiyaç Sahibi 700 Haneye 500 Ton Kömür Yardımı...
Ankara Haber; Mamak'ta Liseli Gençlere “Kurtuluş Savaşı” Gezisi... mask
Ankara Haber; Mamak'ta Liseli Gençlere “Kurtuluş Savaşı” Gezisi...
Ankara Haber; Çankaya'da Sanatla Buluşma Zamanı mask
Ankara Haber; Çankaya'da Sanatla Buluşma Zamanı
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Geri Dönüşüme Destek Olan Okullara 40 Litre Sıvı Sabun Hediye... mask
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Geri Dönüşüme Destek Olan Okullara 40 Litre Sıvı Sabun Hediye...
Ankara Haber; Keçiören Teknomer’de Lig Sürecine Katılacak 8 Takım Belli Oldu! mask
Ankara Haber; Keçiören Teknomer’de Lig Sürecine Katılacak 8 Takım Belli Oldu!
Ankara Haber; Çankaya'da Atığın Modası Geçti! “Avrupa Atık Azaltım Haftası” Etkinliği... mask
Ankara Haber; Çankaya'da Atığın Modası Geçti! “Avrupa Atık Azaltım Haftası” Etkinliği...
Ankara Haber; Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz; Yaşanılabilir Dünya Bırakmak İstiyoruz! mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz; Yaşanılabilir Dünya Bırakmak İstiyoruz!
Ankara Haber; AŞTİ Yenileme Çalışmaları Tamamlandı! İşte Yeni Aşti: Kütüphane Toplantı Sergi ve Çocuk Oyun Alanları… mask
Ankara Haber; AŞTİ Yenileme Çalışmaları Tamamlandı! İşte Yeni Aşti: Kütüphane Toplantı Sergi ve Çocuk Oyun Alanları…
Ankara Haber; Sincan'da Robotik Kodlama Eğitimleri Başladı! Sincan Dijital Dönüşüm Akademisi... mask
Ankara Haber; Sincan'da Robotik Kodlama Eğitimleri Başladı! Sincan Dijital Dönüşüm Akademisi...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Mutlu Gülüşler İçin Diş Taraması... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Mutlu Gülüşler İçin Diş Taraması...
Başkent'te Liseler Arası Fikir Maratonu! mask
Başkent'te Liseler Arası Fikir Maratonu!
Ankara Haber; Kahramankazan'da İhtiyaç Sahibi 700 Haneye 500 Ton Kömür Yardımı... mask
Ankara Haber; Kahramankazan'da İhtiyaç Sahibi 700 Haneye 500 Ton Kömür Yardımı...
Ankara Haber; Mamak'ta Liseli Gençlere “Kurtuluş Savaşı” Gezisi... mask
Ankara Haber; Mamak'ta Liseli Gençlere “Kurtuluş Savaşı” Gezisi...
Ankara Haber; Çankaya'da Sanatla Buluşma Zamanı mask
Ankara Haber; Çankaya'da Sanatla Buluşma Zamanı
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Geri Dönüşüme Destek Olan Okullara 40 Litre Sıvı Sabun Hediye... mask
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Geri Dönüşüme Destek Olan Okullara 40 Litre Sıvı Sabun Hediye...
Ankara Haber; Keçiören Teknomer’de Lig Sürecine Katılacak 8 Takım Belli Oldu! mask
Ankara Haber; Keçiören Teknomer’de Lig Sürecine Katılacak 8 Takım Belli Oldu!
Ankara Haber; Çankaya'da Atığın Modası Geçti! “Avrupa Atık Azaltım Haftası” Etkinliği... mask
Ankara Haber; Çankaya'da Atığın Modası Geçti! “Avrupa Atık Azaltım Haftası” Etkinliği...
Ankara Haber; ANKARAY'da Tatbikat Gerçeğini Aratmadı!' Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı' mask
Ankara Haber; ANKARAY'da Tatbikat Gerçeğini Aratmadı!' Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı'
Ankara Haber; Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz; Yaşanılabilir Dünya Bırakmak İstiyoruz! mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz; Yaşanılabilir Dünya Bırakmak İstiyoruz!
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Mutlu Gülüşler İçin Diş Taraması... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Mutlu Gülüşler İçin Diş Taraması...
Başkent'te Liseler Arası Fikir Maratonu! mask
Başkent'te Liseler Arası Fikir Maratonu!
Ankara Haber; Kahramankazan'da İhtiyaç Sahibi 700 Haneye 500 Ton Kömür Yardımı... mask
Ankara Haber; Kahramankazan'da İhtiyaç Sahibi 700 Haneye 500 Ton Kömür Yardımı...
Ankara Haber; Mamak'ta Liseli Gençlere “Kurtuluş Savaşı” Gezisi... mask
Ankara Haber; Mamak'ta Liseli Gençlere “Kurtuluş Savaşı” Gezisi...
Ankara Haber; Çankaya'da Sanatla Buluşma Zamanı mask
Ankara Haber; Çankaya'da Sanatla Buluşma Zamanı
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Geri Dönüşüme Destek Olan Okullara 40 Litre Sıvı Sabun Hediye... mask
Ankara Haber; Keçiören Belediyesinden Geri Dönüşüme Destek Olan Okullara 40 Litre Sıvı Sabun Hediye...
Çocuklar CSO Ada Ankara’da Beethoven İle Buluştu..."Hay Aksi Beethoven" mask
Çocuklar CSO Ada Ankara’da Beethoven İle Buluştu..."Hay Aksi Beethoven"
Ankara Haber; Keçiören Teknomer’de Lig Sürecine Katılacak 8 Takım Belli Oldu! mask
Ankara Haber; Keçiören Teknomer’de Lig Sürecine Katılacak 8 Takım Belli Oldu!
Ankara Haber; Çankaya'da Atığın Modası Geçti! “Avrupa Atık Azaltım Haftası” Etkinliği... mask
Ankara Haber; Çankaya'da Atığın Modası Geçti! “Avrupa Atık Azaltım Haftası” Etkinliği...
Ankara Haber; Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz; Yaşanılabilir Dünya Bırakmak İstiyoruz! mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz; Yaşanılabilir Dünya Bırakmak İstiyoruz!

29 Kas 2022 - 12:11 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL