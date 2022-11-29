2022 Katar Dünya Kupası’nda Eğlenceye Türk İmzası!

İstanbul, Şikago, Münih, Cenova ve Taşkent'teki ofisleri ile temalı eğlence sektöründe dünya çapında başarılara imza atan Outdoor Factory, global arenada büyümeye devam ediyor.

En son Disney Company, Universal Parks and Resorts, Jurassic World gibi seçkin eğlence markalarına kreatif stüdyo alanında hizmet veren L3DFX’e ortak olan Outdoor Factory, Katar Dünya Kupası’nı da ıskalamadı.

Şirket, Katar’ın en büyük kapalı tema parkı özelliğine sahip olan Doha Quest’e 35 kişilik teknik ekiple 2 ay üretim ve 3 ay uygulama süreci şeklinde katkı sundu.

Yine Katar’da kendine özgü yedi sahil alanı ile Lusail şehrinin önemli çekim merkezine dönüşen 1,3 milyon metrekarelik Qetaifan Island North’un inşasına Outdoor Factory 2021 yılında dahil oldu.

Pandemi süresince aralık vermeden çalışan şirket, adanın son teknoloji Su Parkı'nı tasarladı ve 2 yıl boyunca üretim ve uygulamalarını sürdürdü.

Bu projede 6 kontratlı üretici arasında yer alan Outdoor Factory, üretim alanında çalışan tek Türk firması oldu.

Macera dünyası Qetaifan projesinde Outdoor Factory; sahada çalışan 8 mühendis ve 130 işçi 6 aylık imalat 8 aylık saha uygulaması gerçekleştirdi.

Tasarım ve uygulama alanında anahtar teslim çözümler sunan Outdoor Factory, son teknoloji eğlence alanlarını Katar’ın 2030 vizyonu çerçevesinde hazırlanmasında katkılar sundu.