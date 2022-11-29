Ankara Haber; Mamak Belediyesi 1200 Köpek Kapasiteli Bakımevi Kapılarını Basına Açtı!

Türkiye’nin standartlara uygun en düzenli tesislerinden biri olan Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi hakkında sosyal medya üzerinden başlatılan algı operasyonuna Mamak Belediyesi son noktayı koydu. Bakımevinin kapıları önce hayvan severlere sonra da basın mensuplarına açıldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, hayvan sever derneklerinin temsilcilerine bakımevini gezdi, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Basın mensupları da Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi’ni gezerek görevlilerden bilgi aldı. Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kevser Güney yaptığı açıklamada, Bakımevi’nin işleyişinden bahsetti, bin 200 köpek kapasiteli merkezle ilgili detayları verdi.

Güney, “Tesisimizde bin 200 köpek kapasiteli mevcut 55 kafese ek olarak, 30 adet açık ve kapalı alanı olan padoglar, 1 oyun alanı ve postoperatif müşahede için yalıtımlı ısıtmalı çadır alanımız mevcuttur. Ayrıca kış hazırlıkları kapsamında tadilat ve çalışmalarımızı hızla tamamlıyoruz. Tadilat kapsamında kapalı alan oluşturulmakta ayrıca şamandıralı su sistemi kullanılmaktadır. Saimekadın Mahallesi Öğretmenler parkı içinde hizmet veren evcil hayvanlar polikliniğimizde ve rehabilitasyon merkezimizde görevli 5 hekim ve 22 personelle hizmet vermekteyiz. 1 Ambulans ve 5 toplama aracına sahibiz” dedi.

2022 yılı içerisinde 2 bin 195 adet kısırlaştırma, küpeleme ve mikroçipleme yapıldığını söyleyen Kevser Güney, tesiste 45’i yasaklı ırk 700 köpeğin bulunduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yapılan algı operasyonuna da değinen Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kevser Güney, “Olay, tamamen yanlış aksettirilerek farklı bir yöne çekildi. Sabah 08:22 sularında çözüm merkezimize ulaşan trafik kazası sonucu yaralı olan köpeğin ekiplerimizce adrese ulaşıldığında ex olduğu hekim tarafından tespit edilerek araca alınmıştır.

Bu sırada diğer ekiplerimiz daha önceden planlanan saha çalışması için Ege mahallesine gitmişlerdir. Bu bölgeye gidilirken tarafımızdan Ege mahallesinin yerel hayvan koruma görevlisi ile görüşülerek bilgi verilmiş olup, kendisinden de saldırgan olan köpeklerin yerleri hakkında bilgi alınmıştır. Çalışma yapıldığı esnada takviye ekip desteği gerekli olduğu için ex hayvanı alan ekibimiz bölgeye çağrılarak çalışma yapılmıştır. A.Ö. isimli vatandaşın evinin olduğu sokakta çalışma yapılırken kendisi, çalışanlarımıza müdahale ederek kamuya ait aracımızın izinsiz ve zorla kapaklarını açmıştır.

Ekip çalışanlarını tehdit ederek iftirada bulunduğu görülmüş olup, anestezi süreci devam eden köpekleri aracın içinden çıkartarak yere atmıştır. ‘Belediye köpekleri öldürüyor’ diyerek telefonuna çekim yaparak ve personelimizi de izinsiz çekerek sosyal medya hesaplarına yaymıştır. Benim de İçinde bulunduğum aracın camlarını yumruklayarak saldırgan tavır sergilemiştir” diye konuştu.

Yaşanan olay sonrası ekiplerin Ege Mahallesi Muhtarlığı’na gittiğini ve Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Hayvan Hakları Birimi ve Mamak İlçe Tarım Yetkililerinin buraya gelerek incelemelerde bulunduğunu söyleyen Güney, “Gerekli tüm tespitler ve incelemeler taraflarından yapılarak, diğer hayvanların hayatta olup anestezi altında oldukları, trafik kazası sonucu ex olan kanamalı köpeğin kanının, diğer 2 hayvana bulaştığı tespit edilmiş ve sağlıklı oldukları görülerek tutanak altına alınmış ve konu orada açıklığa kavuşmuştur” dedi.

Mamak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kevser Güney, olay açığa kavuşmasına rağmen bu olayı farklı yönlere çekmeye çalışan, hayvan sever olduğunu iddia eden bir grup tarafından nasıl hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını anlattı. Tüm yaşanan olaylara ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını söyleyen Güney, “Sosyal medyada bir haftayı aşkındır konuyla alakası olmayan başlıklar atılarak halkı galeyana getiren, kin ve nefrete ,hakarete sürükleyen, beni, personelimizi , kurumumuzu ve Belediye Başkanımızı hedef haline getiren algı çalışması başlatılmıştır.

Bu algı ile olay ,hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Gerek personelim gerekse tüm belediye çalışanlarımız sokak hayvanlarına her türlü özeni göstermekteyiz. Hayvanlar Allah’ın sessiz kullarıdır. Onlara şefkatle yaklaşmak hepimizin görevidir. Hayvana şiddetin her şekilde karşısındayız. Bu zamana kadar şeffaflık içerisinde görevimizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.