29 Kas 2022 - 16:14- Belediyeler G: 29 Kas 2022 - 16:15

Ankara Haber; Ankara Geneli Ödüllü Robot Yarışması! Keçiören Teknomer’de...

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Keçiören Belediyesi TEKNOMER yeni bir yarışmayı daha imza atarak 100 bin TL ödül havuzuna sahip ‘Çizgi İzleyen Robot Yarışması’ düzenliyor. İşte Ayrıntılar...
Ankara Haber; Ankara Geneli Ödüllü Robot Yarışması! Keçiören Teknomer’de... mask
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Ankara genelindeki resmi ve özel okullara yönelik düzenlenen ‘TEKNOMER Rob-Okul Robot Yarışması’na ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde katılım sağlanabiliyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki başvurular okul yönetimi ve öğretmenler tarafından, üniversite düzeyindeki başvurular ise bireysel veya takım halinde yapılabiliyor.

SON BAŞVURU 31 ARALIK’TA

31 Aralık 2022’ye kadar devam edecek müracaatlar TEKNOMER resmi web sitesi ‘teknomer.kecioren.bel.tr’ üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

“BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI”

Robot yarışmasına Keçiören’den ve Ankara genelinden yoğun talep olduğu için başvuruları Aralık ayı sonuna kadar uzattıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezimizin çocuklarımızı ve gençlerimizi bilim ve teknoloji alanında geleceğe hazırlamak gibi bir misyonu var. Bu anlamda bir ilke daha imza atarak çocuklarımızı ve gençlerimizi teşvik edecek robot yarışması düzenliyoruz.

Teknolojik ekipmanlarla donattığımız bu mekânımızda gençlerimizin bilgiyi bilime dönüştürmesini sağlıyor, gerek inovatif eğitimlerimizle gerekse yeni fikirlerin tartışıldığı atölyelerimizle onlara nefer oluyoruz. İnşallah burada devletimize ve milletimize fayda sağlayacak, katma değeri yüksek ürünler üretecek nesiller yetiştireceğiz.” dedi.​

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29 Kas 2022 - 16:14 - Belediyeler

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