Gençlerbirliği Kız Futbol Takımı Milli Takım Seçmelerinde

TFF’ye bağlı 14 bölgenin tamamında Kadın Milli Takımlar tarafından organize edilen ve Erzurum, Van, Kayseri etapları geçtiğimiz haftalarda tamamlanan U15 ve U17 Kız Milli Takımlar bölge seçmelerinin Ankara etabı, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde yapıldı. 2006-2007-2008-2009-2010 doğumlu oyuncuları kapsayan 17 ve 15 yaş altı seçmelerinin yapıldığı Ankara etabına, Gençlerbirliği Kız Futbol Takımı’ndan 24 oyuncu da katıldı.

Alt yaş gruplarında oyuncu havuzunu genişletmeyi hedefleyen seçmelerin yapıldığı organizasyona Gençlerbirliği Kadın Futbolu ve Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Göktürk de katılarak kırmızı-siyahlı genç kızlara manevi destek verdi. Gençlerbirliği Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri ev sahipliğinde yapılan seçmelere, Gençlerbirliği de dahil olmak üzere 11 kulüpten 152 sporcu katıldı. Kadın

Kadın Milli Takımlar tarafından organize edilen seçmelerde şu takımlar yer aldı;

ABB FOMGET Gençlik ve Spor

Ankara 1910 Spor

Ankara Metropol Spor

Bartın Kemer Spor

Bolu Gençlik Spor

Gençlerbirliği

Karabük Gençlerbirliği Spor

Kastamonu Gücü

Kırıkkale Karakeçili Belediye Spor

Konya İdmanyurdu Spor

Yakacık Genç Erlerbirliği Spor