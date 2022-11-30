30 Kas 2022 - 16:09- Belediyeler G: 30 Kas 2022 - 16:10

Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan'a Meclis Toplantısında Mahallelilerden Teşekkür...

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Sincan Belediyesi “Önce İnsan Öncü Sincan” anlayışıyla başlattıkları mahalle turlarına devam ediyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Başkan Yardımcıları ile Birim Müdürleri bu hafta Osmanlı Mahallesindeydi.
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan'a Meclis Toplantısında Mahallelilerden Teşekkür... mask
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Başkan Ercan ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi, mahalle sakinlerinin istek ve önerini dinledi. Mahalle sakinleri ilçeye kattığı çalışmalar ve hizmetlerinden dolayı Başkan Ercan’a teşekkür etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan mahalleleri tek tek ziyaret ediyor, vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunuyor. Bu hafta Osmanlı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ercan çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi, kendisine yöneltilen soruları cevapladı, vatandaşların önerilerini tek tek not aldı.

Başkan Murat Ercan konuşmasında, “Mahalle Meclis Toplantılarına ekibimizle birlikte gidiyoruz. Hem mahalle sorunlarını konuşmak hem de hasbihal etmek için bir araya geliyoruz.Sincanımızın yarınlarına hemşehrilerimizle beraber karar veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN’A ÖZEL TEŞEKKÜR

Mahalle sakinleri Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a rahatlıkla ulaşarak kendilerini ifade ettiklerini belirtti. “Mahallemize geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sizi takip ediyoruz ve çalışmalarınızı takdir ediyoruz.” sözleriyle Başkan Ercan’a teşekkür ettiler.

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30 Kas 2022 - 16:09 - Belediyeler

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