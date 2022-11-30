30 Kas 2022 - 16:10- Belediyeler

Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Çiftçilere Yüzleri Güldüren Bir Destek Daha...

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Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı ile Türkiye’de örnek belediyecilik sergileyen Mamak Belediyesi, bu kez çiftçiye mazot ve gübre desteği verdi.
Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Çiftçilere Yüzleri Güldüren Bir Destek Daha... mask
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Mamak Belediyesi kırsal destek programlarına hız kesmeden devam ediyor. Çiftçiye tohum, yem dağıtımı ile destekte bulunan Mamak Belediyesi, bu kez mazot ve gübre dağıtımı gerçekleştirdi. Dağıtım programına Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin yanı sıra AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve ilçe protokolü ile birlikte çok sayıda çiftçi katıldı. 

Programa başvuruda bulunan 107 çiftçinin her birine 100 litre mazot, 140 çiftçiye ise 25 ton gübre desteği sağlandı. 

“Üretimin ve helal kazancın sembolü oldunuz” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yapılan desteklerin devam edeceğini belirterek “Kıymetli çiftçi kardeşlerim alın terinizle, emeklerinizle üretimin ve helal kazancın sembolü olduğunuzu düşünüyoruz. Sizlerin bundan sonra da her zaman yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bereketli olsun inşallah” dedi.
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30 Kas 2022 - 16:10 - Belediyeler

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