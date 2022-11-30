30 Kas 2022 - 11:39- Belediyeler G: 30 Kas 2022 - 11:40

EGO’dan Duyuru: Akyurt Otonomi Galericiler Sitesi’ne seferleri başlıyor! Otonomi Galericiler Sitesi’ne Kaç Numaralı EGO Otobüsü Gider?

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EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talep üzerine 2 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren, 468 Akyurt-Kızık Mahallesi-Balıkhisar-Büğdüz-Altınova-Otonomi-Sıhhiye flamalı otobüs, Sıhhiye ve Akyurt duraklarından karşılıklı hareket edecek. Otobüs, sabah ve akşam ikişer adet servisle hizmet verecek. İşte detaylar...
EGO’dan Duyuru: Akyurt Otonomi Galericiler Sitesi’ne seferleri başlıyor! Otonomi Galericiler Sitesi’ne Kaç Numaralı EGO Otobüsü Gider? mask
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EGO Genel Müdürlüğü, Başkentlilerden gelen talep üzerine 468 Akyurt-Kızık Mahallesi-Balıkhisar-Büğdüz-Sıhhiye otobüsünün güzergâhını Otonomi Galericiler Sitesi’nin tüm bloklarına hizmet verecek şekilde yeniden düzenledi.

2 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren 468 hat numaralı otobüs; Sıhhiye ve Akyurt duraklarından karşılıklı hareket edecek, sabah ve akşam ikişer adet servisle hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Başkentlilerin; hastane, eğitim, sağlık ve ticari alanlara daha konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla toplu ulaşım ağını genişletmeye devam ediyor.

EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşlardan gelen talep üzerine 468 Akyurt-Kızık Mahallesi-Balıkhisar-Büğdüz-Sıhhiye otobüsünün güzergâhında Otonomi Galericiler Sitesi’nin tüm bloklarına hizmet verecek şekilde düzenleme yaptı.

SEFERLER 2 ARALIK CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK

Başkentte otomobil satış galerilerinin merkezi olarak bilinen Otonomi Galericiler Sitesi’ne vatandaşların ve çalışanların daha kolay ulaşımını sağlamak için 486 hat numaralı EGO otobüsünün güzergâhı yeniden düzenlendi.

2 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren, 468 Akyurt-Kızık Mahallesi-Balıkhisar-Büğdüz-Altınova-Otonomi-Sıhhiye flamalı otobüs, Sıhhiye ve Akyurt duraklarından karşılıklı hareket edecek. Otobüs, sabah ve akşam ikişer adet servisle hizmet verecek.

Vatandaşlar; Başkent 153 Çağrı Merkezi ve EGO Cepte uygulaması aracılığıyla durak numarası ile otobüsün servis saatlerini de sorgulayabilecek.

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30 Kas 2022 - 11:39 - Belediyeler

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