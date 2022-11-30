30 Kas 2022 - 11:41- Belediyeler G: 30 Kas 2022 - 11:42

Ankara Haber; Kahramankazan'da Aile Kurumu Öncesi Evlilik Eğitimi! 'Evliliğe İlk Adım Semineri' Protokolü İmzalandı...

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Kahramankazan Belediyesi ve Kahramankazan İlçe Müftülüğü işbirliğiyle, temel yapı taşı olan aile kurumunun bilinçli ve sağlam zeminde oluşturulması için gerekli adımların atılmasının önünü açan ve eğitimin aile yapısının her evresinde bulunmasını sağlayan “Evliliğe İlk Adım Semineri” temalı protokol, taraflar arasında imzalandı. 
Ankara Haber; Kahramankazan'da Aile Kurumu Öncesi Evlilik Eğitimi! 'Evliliğe İlk Adım Semineri' Protokolü İmzalandı... mask
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Aile kurumunun oluşmasında tüm kültürel ve eğitim kurumlarıyla hizmet vermeye hazır olduklarını ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Kurulan her aile ülkemizin geleceğine eklenen bir tuğla demektir. Bu kapsamda ilçe müftülüğümüzle ortak bir çalışmaya imza attık. Gençkardeşlerimizin evlilik eğitimi alabilmeleri için bir protokol imzaladık. Burada temel amaç, aile kurumunu sağlam temeller üzerine inşa edebilmek ” dedi.  

“Güçlü Aile, Güçlü Toplum” 

Kahramankazan Belediyesi ve Kahramankazan İlçe Müftülüğü arasında imzalanan protokol kapsamında evlilik öncesi verilecek eğitimler için Kahramankazan Belediyesi’ne ait eğitim hizmeti veren tesisler kullanılabilecek. Eğitim detayları, nitelikli personel ve yıllık planlamalar işbirliği çerçevesinde ortaklaşa çalışmalarla sürdürülecek. Temel yapı taşı olan aile kurumunun oluşması için eğitimler ve seminerler, alanında profesyonel kişiler tarafından verilecek.

Kahramankazan Belediyesi’nin kendilerine her konuda destek olduğunu belirten Kahramankazan İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çakır, “Güçlü aile güçlü toplum, sloganından hareketle giriştiğimiz bu proje ülkemizin ve gelecek nesillerin daha sağlam temeller üzerinde oluşmasını sağlayacak. Bu amaçla çıktığımız yolda bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Serhat Oğuz’a teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

 

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30 Kas 2022 - 11:41 - Belediyeler

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