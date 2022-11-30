Ankara Haber; Pursaklar'da Yollar Modern Görünümüne Kavuşuyor...

Pursaklar Belediyesi, kış ayları öncesi yoğun bir çalışma yürüterek sokakları yeni görünümüne kavuşturuyor. Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, ömrünü tamamlamış ve deforme olan yolları ASKİ, EnerjiSA, Telekom ve BaşkentGaz tarafından yapılan altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfaltla ve kilitli parke yollarla yenileniyor.

‘‘Yollarımızın kalitesini artırmak için yaptığımız çalışmalarla hemşehrilerimize yeni, modern yollar sunmak için çalışıyoruz’’

Vatandaşlara modern yollar sunabilmek için yoğun tempo ile çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Kış aylarının gecikmesi ve bu günlerde havaların beklenenden sıcak geçmesi nedeni ile ilçe sokaklarında asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yollarımızın kalitesini artırmak için yaptığımız çalışmalarla hemşehrilerimize yeni, modern yollar sunmak için çalışıyoruz. Bu bağlamda ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. Vatandaşlarımıza daha kullanışlı bir yol ağı sunmak için mevsim şartları müsaade ettikçe çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.