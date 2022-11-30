30 Kas 2022 - 12:02- Gündem G: 30 Kas 2022 - 12:03

Ankara Büyükşehir 36 taşınmazını satışa çıkardı! Çubuk, Etimesgut, Keçiören, Mamak ve Pursaklar ilçelerinde... Mağaza ve Konutta Var!

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, aralık ayı boyunca 6 ilçede bulunan toplam 36 taşınmaz için 4 ayrı satış ihalesi düzenleyecek. İlk satış ihalesi Çankaya Aziziye Mahallesi ile Mamak Mutlu Mahallesi’nde yer alan mesken ve mağazalardan oluşan 9 adet taşınmaz için 1 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
Ankara Büyükşehir 36 taşınmazını satışa çıkardı! Çubuk, Etimesgut, Keçiören, Mamak ve Pursaklar ilçelerinde... Mağaza ve Konutta Var! mask
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Ankara Büyükşehir Belediyesi şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda mülkiyetinde olan taşınmazları canlı yayında ihale yoluyla satışa çıkarıyor.

ABB, aralık ayı boyunca 6 ilçede bulunan toplam 36 taşınmaz için 4 ayrı satış ihalesi düzenleyecek.

İlk olarak 1 Aralık 2022 tarihinde Çankaya Aziziye Mahallesi ile Mamak Mutlu Mahallesi’ndeki mesken ve mağazalardan oluşan 9 adet taşınmaz ihale yoluyla satışa sunulacak.  

5 MAĞAZA VE 4 MESKEN İHALEYLE SATIŞA SUNULACAK

ABB, Mamak Mutlu Mahallesi’ndeki üç adet 3+1 ve Çankaya Karakusunlar Mahallesi’ndeki bir adet 4+1 mesken ile Çankaya Aziziye Mahallesi Ansera Alışveriş Merkezi içerisinde yer alan 5 adet mağazayı, 1 Aralık 2022 Perşembe günü saat 14.00’te Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak ihale ile satışa çıkaracak.

Kapalı zarf usulü ile gerçekleştirilecek ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar ihale detaylarına https://www.ankara.bel.tr/ihaleler/detay/3104 adresinden ulaşabilecek.

Büyükşehir Belediyesine ait mesken ve mağazaların satışa sunulacağı ihale, ABB TV ve sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.

SONRAKİ İHALE 8 ARALIK’TA

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı ayrıca aralık ayı boyunca Çubuk, Etimesgut, Keçiören, Mamak ve Pursaklar ilçelerinde yer alan toplam 27 taşınmaz için 3 ayrı satış ihalesi daha düzenleyecek.

Etimesgut Eryaman ile Mamak Derbent Mahallesi’nde bulunan konut, ticaret ve kentsel servis alanlarından oluşan 5 adet taşınmazın satışının gerçekleştirileceği ihaleye de 8 Aralık 2022 tarihinde çıkılacak. 

Bu ihaleye katılmak isteyenler ise satış ihalesinin metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ

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30 Kas 2022 - 12:02 - Gündem

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