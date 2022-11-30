Ankara Büyükşehir 36 taşınmazını satışa çıkardı! Çubuk, Etimesgut, Keçiören, Mamak ve Pursaklar ilçelerinde... Mağaza ve Konutta Var!

Ankara Büyükşehir Belediyesi şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda mülkiyetinde olan taşınmazları canlı yayında ihale yoluyla satışa çıkarıyor.

ABB, aralık ayı boyunca 6 ilçede bulunan toplam 36 taşınmaz için 4 ayrı satış ihalesi düzenleyecek.

İlk olarak 1 Aralık 2022 tarihinde Çankaya Aziziye Mahallesi ile Mamak Mutlu Mahallesi’ndeki mesken ve mağazalardan oluşan 9 adet taşınmaz ihale yoluyla satışa sunulacak.

5 MAĞAZA VE 4 MESKEN İHALEYLE SATIŞA SUNULACAK

ABB, Mamak Mutlu Mahallesi’ndeki üç adet 3+1 ve Çankaya Karakusunlar Mahallesi’ndeki bir adet 4+1 mesken ile Çankaya Aziziye Mahallesi Ansera Alışveriş Merkezi içerisinde yer alan 5 adet mağazayı, 1 Aralık 2022 Perşembe günü saat 14.00’te Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak ihale ile satışa çıkaracak.

Kapalı zarf usulü ile gerçekleştirilecek ihaleye katılmak isteyen vatandaşlar ihale detaylarına https://www.ankara.bel.tr/ihaleler/detay/3104 adresinden ulaşabilecek.

Büyükşehir Belediyesine ait mesken ve mağazaların satışa sunulacağı ihale, ABB TV ve sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.

SONRAKİ İHALE 8 ARALIK’TA

Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı ayrıca aralık ayı boyunca Çubuk, Etimesgut, Keçiören, Mamak ve Pursaklar ilçelerinde yer alan toplam 27 taşınmaz için 3 ayrı satış ihalesi daha düzenleyecek.

Etimesgut Eryaman ile Mamak Derbent Mahallesi’nde bulunan konut, ticaret ve kentsel servis alanlarından oluşan 5 adet taşınmazın satışının gerçekleştirileceği ihaleye de 8 Aralık 2022 tarihinde çıkılacak.

Bu ihaleye katılmak isteyenler ise satış ihalesinin metnine ulaşmak için TIKLAYINIZ