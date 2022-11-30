30 Kas 2022 - 12:43- Belediyeler G: 30 Kas 2022 - 12:44

Ankara Haber; Başkent’in Tercihi: Musiki Muallim Mektebi...

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, Türk İslam Sanatlarının seçkin örneklerini Musiki Muallim Mektebi’nde sergiledi.
Ankara Haber; Başkent’in Tercihi: Musiki Muallim Mektebi... mask
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Kültür, sanat etkinliklerinin, sergilerin merkezi haline gelen Mamak’ta sanat konuşulmaya devam ediyor. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencileriMusiki Muallim Mektebi’ndekarma sergi düzenledi. 

Serginin açılışını Mamak Belediye Başkan Vekili Mulla Ali Çetin ve Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ile birlikte Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hürrem Sinem Şanlı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysen Soysaldı yaptı. 

Öğretmenlere ithaf edilen sergide Türk İslam sanatlarının seçkin örnekleri sergilendi. Tezhip, Minyatür, Hat, Ebru, Kat'ı, Kalemişi, Süsleme Tasarımı derslerinde öğrencilerin ortaya çıkardığı eserler sergiyi gezenlerden tam not aldı. 

Mamak, Artık Kültür Sanat Etkinlikleri ile de Anılıyor 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göreve geldiği günden bu yana Cumhuriyet’in ilk konservatuarı Musiki Muallim Mektebi’nin eski günlerine kavuşması için çalışmıştı. Yeniden canlandırılan Musiki Muallim Mektebi’nde neredeyse her gün bir sanat etkinliği, bir sergi düzenleniyor. Mamak, yapılan vizyon projelerin yanı sıra artık düzenlenen sanat etkinlikleri ile de anılıyor. 

Başkan Murat Köse, “Güzel Mamak’ımız, alt yapı üst yapı çalışmalarımız, vizyon projelerimizle, tarım destek programlarımızla adından sıkça bahsettiriyor. Bunları yaparken kültürel belediyecilik anlamında vatandaşlarımızı kültür sanat etkinlikleri ile de destekliyoruz. Mamak, artık tiyatro, konser salonları, sergi salonları ile Başkent’in tercih edilen yüzü haline geldi” diye konuştu.

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30 Kas 2022 - 12:43 - Belediyeler

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