30 Kas 2022 - 12:47- Gündem G: 30 Kas 2022 - 12:48

TBMM'de 'Bisikletli Günler Programı' Düzenlendi! TBMM'ye 30 Bisiklet Teslim Edildi...

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TBMM'de Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Bisiklet Endüstrisi Derneği iş birliğiyle "Sağlık ve Çevre İçin Bisiklet" sloganıyla "TBMM'de Bisikletli Günler" programı düzenlendi.
TBMM'de 'Bisikletli Günler Programı' Düzenlendi! TBMM'ye 30 Bisiklet Teslim Edildi... mask
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Sağlık ve çevre için bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından TBMM Başkanlığı'na 30 bisiklet teslim edildi.

Etkinliğe TBMM Başkanvekili Celal Adan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül, milletvekilleri, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile Meclis bürokratları ve çalışanları katıldı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin bisikletle mücadele edemedi. Dünyanın kalkınmış ülkelerinde hemen hemen her mahalle ve evde bisiklet bulunduğunu görüyoruz. TBMM'deki bu faaliyetin bütün milletimize mal olacak bir heyecan oluşturacağından endişe duymuyorum." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, "herkes için spor" felsefesiyle hareket ettiklerini belirterek, "Sporu fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlık unsuru olarak görüyoruz. O yüzden ülkemizin tüm fertlerinin spora erişimini çok değerli buluyoruz. Bu konuda da önemli adımlar attık." diye konuştu.

Bisikletin insan ve çevre sağlığı açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, Türkiye'nin farklı yerlerinde yaptıkları hizmetlere değindi.

Bisiklet sporunda kısa bir süre içerisinde önemli başarılara imza atacaklarına inandıklarını söyleyen Kasapoğlu, "Bisikletin yaygınlaşmasına yönelik çabalarımız devam edecek. Meclis'te bisikletlerin kullanılması bizim için büyük heyecan vesilesidir. Bakanlık olarak her türlü katkı ve desteği vermeye hazırız. Gazi Meclisimiz de sporda büyük bir ilgi duyuyor. Parlamentomuzun spor ile ilgili her türlü talep ve açılımının yanındayız. 'Herkes için spor' sloganıyla bisikletin yaygınlaşması için çaba harcayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

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30 Kas 2022 - 12:47 - Gündem

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