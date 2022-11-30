Ankara Haber; Mamak'ta Sokaklar Güvenli Değil!

Olay, Mamak Cengizhan Mahallesi’nde meydana geldi. Okul çıkışı eve gitmek isteyen Demokrasi Ortaokulu öğrencisi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Korkuyla köpeklerden kaçmak isteyen çocuğa servis aracı çarptı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan talihsiz çocuğun kolunda kırıklar var. Minik öğrenci, ameliyat edildikten sonra tekrar okula dönmek istiyor.

Bir olay da Altınevler Mahallesi’nden

Altınevler Mahallesi’nde hafta sonu Altınevler Gençlik Merkezi’nde basketbol kursuna gitmek isteyen 9 yaşındaki öğrenci de köpeklerin saldırısına uğradı. Başıboş sokak köpeklerinin ortasında kalan ve biri tarafından ısırılan çocuk çevreden koşan duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ancak çocuğun elinde ısırmaya bağlı olarak yaralar oluştu. Tedavi altına alınan öğrencinin eline dikiş atıldı. Geç kalınsaydı parmaklarından olabilirdi.

Aileler Tepkili

Yaşanan olay sonrası aileler tepkili… Başıboş sokak köpekleri yüzünden çocuklarının hayati tehlike atlattığını dile getiren aileler, köpeklerin barınak ve bakım merkezlerine toplanması gerektiğini, sokakta başıboş köpek görmek istemediklerini söyledi.

Aileler, “Gruplar halinde dolaşıyor, bir anda saldırıyorlar, biz bu düzene son verilmesini istiyoruz. Çocuklarımız güvenle sokağa çıkamıyor. Sadece çocuklar değil biz büyükler de aynı korku ve endişeyi duyuyoruz” dedi.