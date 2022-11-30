30 Kas 2022 - 13:56- Belediyeler G: 30 Kas 2022 - 13:57

Ankara Haber; Mamak'ta Sokaklar Güvenli Değil!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ankara Mamak Demokrasi Ortaokulu önünde başıboş gezen sokak köpekleri bir öğrenciye saldırdı. Can havliyle kaçan öğrenciye servis aracı çarptı.
Ankara Haber; Mamak'ta Sokaklar Güvenli Değil! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Olay, Mamak Cengizhan Mahallesi’nde meydana geldi. Okul çıkışı eve gitmek isteyen Demokrasi Ortaokulu öğrencisi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Korkuyla köpeklerden kaçmak isteyen çocuğa servis aracı çarptı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan talihsiz çocuğun kolunda kırıklar var. Minik öğrenci, ameliyat edildikten sonra tekrar okula dönmek istiyor.

Bir olay da Altınevler Mahallesi’nden 

Altınevler Mahallesi’nde hafta sonu Altınevler Gençlik Merkezi’nde basketbol kursuna gitmek isteyen 9 yaşındaki öğrenci de köpeklerin saldırısına uğradı. Başıboş sokak köpeklerinin ortasında kalan ve biri tarafından ısırılan çocuk çevreden koşan duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ancak çocuğun elinde ısırmaya bağlı olarak yaralar oluştu. Tedavi altına alınan öğrencinin eline dikiş atıldı. Geç kalınsaydı parmaklarından olabilirdi. 

Aileler Tepkili 

Yaşanan olay sonrası aileler tepkili… Başıboş sokak köpekleri yüzünden çocuklarının hayati tehlike atlattığını dile getiren aileler, köpeklerin barınak ve bakım merkezlerine toplanması gerektiğini, sokakta başıboş köpek görmek istemediklerini söyledi. 

Aileler, “Gruplar halinde dolaşıyor, bir anda saldırıyorlar, biz bu düzene son verilmesini istiyoruz. Çocuklarımız güvenle sokağa çıkamıyor. Sadece çocuklar değil biz büyükler de aynı korku ve endişeyi duyuyoruz” dedi.

# Ankara Haber; Mamak'ta Sokaklar Güvenli Değil!, ankara, ankara mamak, mamak belediyesi, Mamak Belediyesi Murat Köse
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Başkent’in Tercihi: Musiki Muallim Mektebi... mask
Ankara Haber; Başkent’in Tercihi: Musiki Muallim Mektebi...
Ankara Haber; Pursaklar'da Yollar Modern Görünümüne Kavuşuyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Yollar Modern Görünümüne Kavuşuyor...
Ankara Haber; Kahramankazan'da Aile Kurumu Öncesi Evlilik Eğitimi! 'Evliliğe İlk Adım Semineri' Protokolü İmzalandı... mask
Ankara Haber; Kahramankazan'da Aile Kurumu Öncesi Evlilik Eğitimi! 'Evliliğe İlk Adım Semineri' Protokolü İmzalandı...
Ankara Haber; Çankaya'nın Doğal Pazarlarına İlgi Büyük... mask
Ankara Haber; Çankaya'nın Doğal Pazarlarına İlgi Büyük...
Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Çiftçilere Yüzleri Güldüren Bir Destek Daha... mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Çiftçilere Yüzleri Güldüren Bir Destek Daha...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan'a Meclis Toplantısında Mahallelilerden Teşekkür... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan'a Meclis Toplantısında Mahallelilerden Teşekkür...
Ankara Haber; Ankara Geneli Ödüllü Robot Yarışması! Keçiören Teknomer’de... mask
Ankara Haber; Ankara Geneli Ödüllü Robot Yarışması! Keçiören Teknomer’de...
Ankara Haber; Mamak Belediyesi 1200 Köpek Kapasiteli Bakımevi Kapılarını Basına Açtı! mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi 1200 Köpek Kapasiteli Bakımevi Kapılarını Basına Açtı!
Ankara Haber; Keçiören’deki Akıllı Serada Onlarca Tür Bitki Yetiştiriliyor... mask
Ankara Haber; Keçiören’deki Akıllı Serada Onlarca Tür Bitki Yetiştiriliyor...
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Mutlu Gülüşler İçin Diş Taraması... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Mutlu Gülüşler İçin Diş Taraması...
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Başkent’in Tercihi: Musiki Muallim Mektebi... mask
Ankara Haber; Başkent’in Tercihi: Musiki Muallim Mektebi...
Ankara Haber; Pursaklar'da Yollar Modern Görünümüne Kavuşuyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Yollar Modern Görünümüne Kavuşuyor...
Ankara Haber; Kahramankazan'da Aile Kurumu Öncesi Evlilik Eğitimi! 'Evliliğe İlk Adım Semineri' Protokolü İmzalandı... mask
Ankara Haber; Kahramankazan'da Aile Kurumu Öncesi Evlilik Eğitimi! 'Evliliğe İlk Adım Semineri' Protokolü İmzalandı...
Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Çiftçilere Yüzleri Güldüren Bir Destek Daha... mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Çiftçilere Yüzleri Güldüren Bir Destek Daha...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan'a Meclis Toplantısında Mahallelilerden Teşekkür... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan'a Meclis Toplantısında Mahallelilerden Teşekkür...
Ankara Haber; Büyükşehirden Koru Mahallesi’ne Kapalı Otopark ve Kent Meydanı... mask
Ankara Haber; Büyükşehirden Koru Mahallesi’ne Kapalı Otopark ve Kent Meydanı...
Ankara Haber; Ankara Geneli Ödüllü Robot Yarışması! Keçiören Teknomer’de... mask
Ankara Haber; Ankara Geneli Ödüllü Robot Yarışması! Keçiören Teknomer’de...
Ankara Haber; Mamak Belediyesi 1200 Köpek Kapasiteli Bakımevi Kapılarını Basına Açtı! mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi 1200 Köpek Kapasiteli Bakımevi Kapılarını Basına Açtı!
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Mutlu Gülüşler İçin Diş Taraması... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Mutlu Gülüşler İçin Diş Taraması...
Ankara Haber; Pursaklar Yenilenen Fatih Parkı Göz Kamaştırıyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar Yenilenen Fatih Parkı Göz Kamaştırıyor...
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Başkent’in Tercihi: Musiki Muallim Mektebi... mask
Ankara Haber; Başkent’in Tercihi: Musiki Muallim Mektebi...
Ankara Haber; Pursaklar'da Yollar Modern Görünümüne Kavuşuyor... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Yollar Modern Görünümüne Kavuşuyor...
Ankara Haber; Kahramankazan'da Aile Kurumu Öncesi Evlilik Eğitimi! 'Evliliğe İlk Adım Semineri' Protokolü İmzalandı... mask
Ankara Haber; Kahramankazan'da Aile Kurumu Öncesi Evlilik Eğitimi! 'Evliliğe İlk Adım Semineri' Protokolü İmzalandı...
Ankara Haber; Çankaya'nın Doğal Pazarlarına İlgi Büyük... mask
Ankara Haber; Çankaya'nın Doğal Pazarlarına İlgi Büyük...
Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Çiftçilere Yüzleri Güldüren Bir Destek Daha... mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi’nden Çiftçilere Yüzleri Güldüren Bir Destek Daha...
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan'a Meclis Toplantısında Mahallelilerden Teşekkür... mask
Ankara Haber; Sincan Belediye Başkanı Ercan'a Meclis Toplantısında Mahallelilerden Teşekkür...
Ankara Haber; Büyükşehirden Koru Mahallesi’ne Kapalı Otopark ve Kent Meydanı... mask
Ankara Haber; Büyükşehirden Koru Mahallesi’ne Kapalı Otopark ve Kent Meydanı...
Ankara Haber; Ankara Geneli Ödüllü Robot Yarışması! Keçiören Teknomer’de... mask
Ankara Haber; Ankara Geneli Ödüllü Robot Yarışması! Keçiören Teknomer’de...
Ankara Haber; Mamak Belediyesi 1200 Köpek Kapasiteli Bakımevi Kapılarını Basına Açtı! mask
Ankara Haber; Mamak Belediyesi 1200 Köpek Kapasiteli Bakımevi Kapılarını Basına Açtı!
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Mutlu Gülüşler İçin Diş Taraması... mask
Ankara Haber; Pursaklar Belediyesi'nden Mutlu Gülüşler İçin Diş Taraması...

30 Kas 2022 - 13:56 - Belediyeler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL