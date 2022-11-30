Ankara Haber; Keçiören’de Ücretsiz Alo ev Temizliği Hizmeti!

Keçiören Belediyesi, ev temizliği ihtiyaçlarını karşılayamayan ve gerekli şartları taşıyan ilçedeki ihtiyaç sahiplerine yönelik ‘evde temizlik hizmeti’ sunuyor. Kadınlardan oluşan temizlik ekibi ihtiyaç sahibi vatandaşların evini baştan sona temizleyerek mis gibi bir görünüme kavuşturuyor.

Toplamda 716 hanede devam eden temizlik hizmetiyle birçok vatandaşa sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanı sunuluyor. Temizlik hizmeti ile ilgili bilgi almak isteyenler ise 0 501 710 04 45 nolu ‘Alo Ev Temizliği’ hattını arayabiliyor.

Keçiören’de alo ev temizliği

Sosyal belediyecilik hizmetleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşların gönüllerine dokunmaya devam ettiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik gönül yapan, yüreklere dokunan sosyal belediyecilik çalışmalarımızdan biri de evde temizlik hizmetimizdir. Bu anlamda fiziki yönden temizlik ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşımız bizden temizlik ekibimizi talep ediyor, biz de söz konusu adrese onları yönlendiriyor, evi tepeden tırnağa temizliyoruz. Bu hizmetimizden faydalanan vatandaşlarımızı mutlu görmek bizleri de ziyadesiyle mutlu ediyor.” dedi.