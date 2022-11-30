30 Kas 2022 - 22:41- Gündem G: 30 Kas 2022 - 22:42

Pençe Kilit'te 1 askerimiz şehit! Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz Kimdir Nerelidir?

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı bir ahber geldi. Bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit oldu.
Pençe Kilit'te 1 askerimiz şehit! Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz Kimdir Nerelidir? mask
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ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 30 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Çatışmada üç bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.

Bakanlıktan yayımlanan taziyede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.
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30 Kas 2022 - 22:41 - Gündem

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