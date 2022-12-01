Anneler Emzirme Döneminde Nelere Dikkat Etmeli? Nasıl Beslenmeli? İşte Emziren Anneler İçin Besleme Öneriler!

Emzirme döneminde annenin dengeli beslenmesi ve düzenli fiziksel aktivitesi çok önemli.

Tabağınızın yarısı sebze/meyvelerle doldurulmalı

Çeşitli renk ve türlerdeki sebze ve meyvelerin farklı faydaları bulunuyor. Örneğin koyu yeşil yapraklı sebzelerin lif oranı, kırmızı-turuncu gıdaların ise antioksidan değeri yüksektir.

Bol su içilmeli

Emzirildiği süre boyunca bol bol su ve sıvı tüketilmeli.

Tam tahıllı ürünler tercih edilmeli

İşlenmiş, beyaz unlu gıdalar yerine, vitamin-mineral ve lif yönünden daha zengin olan çavdar ekmeği, bulgur, yulaf gibi tam tahıllı ürünler tercih edilmeli. Ayrıca, yemeklerde katı yağ yerine sıvı yağ kullanılması sağlık açısından önemli.

Kalsiyumdan zengin gıdalar tüketilmeli

Gün içinde 3-4 porsiyon süt, yoğurt, ayran, peynir gibi kalsiyumdan zengin gıdalar tüketilmeli. Laktoz intoleransınız varsa laktozsuz süt tüketebilirsiniz.

Protein tüketimi çeşitlendirilmeli

Kırmızı etin dışında kaliteli protein içeren balık, tavuk, hindi, yumurtayı da diyete eklenmeli.

Omega-3’ten zengin olan balıklar tüketilmeli

Somon, sardalya, uskumru, alabalık gibi omega-3’ten zengin besinler annenin ve bebeğin sağlığını olumlu etkiler. Haftada 2 gün 1 porsiyon ızgara veya buğulama balık tüketilmeli. Ancak yüksek cıva oranlarından dolayı midye, kılıçbalığı, dil balığı, tekir gibi balıklar tüketilmemeli. Ton balığı, konserve yiyecek olarak sunulduğu için tercih edilmemeli.

“Boş kalori” içeren gıdalardan ve şekerden uzak durulmalı

Eklenmiş şeker veya katı yağlardan gelen kaloriler boş kalorilerdir. Yani vücudun hiç ihtiyaç duymadığı şeker, şekerli mısır gevrekleri, tatlı, kek, bisküvi, dondurma, şekerli meyve suları, gazlı içecekler ve kızarmış yiyeceklerdir. Bunlardan uzak durulmalı.

Fiziksel aktivite ihmal edilmemeli

Doktorunuz aksini tavsiye etmediği sürece haftada en az 2-3 saatinizi spora ayırmaya özen gösterin. Ancak bir güne sıkıştırmak yerine günlük 20-25’er dakikalık tempolu yürüyüş, dans veya yüzme şeklinde 1 haftaya yaymanız daha doğru olacaktır. Eğer bu dönemde doğum sırasında aldığınız kiloları vermekte zorluk çekiyor ya da süt miktarının yeterli olmadığını düşünüyorsanız, mutlaka bir beslenme uzmanından destek alın.