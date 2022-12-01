Hayatımın Şansı dizisi ne zaman başlıyor? Hayatımın Şansı dizisi Hangi Kanalda Hangi Gün Yayınlanıyor? İşte Hayatımın Şansı Dizisinin Konusu ve Oyuncu Kadrosu...

Yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, FOX’un yepyeni dizisi “Hayatımın Şansı”nın merakla beklenen afişi yayınlandı.

Çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosunda; Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin ve Hale Soygazi rol alıyor.

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını ise Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği dizide; Yonca (Şifanur Gül), küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare’nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır…

“Hayatımın Şansı”, çok yakında FOX’ta.