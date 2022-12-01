01 Ara 2022 - 16:24- Dizi Fragmanları

Hayatımın Şansı dizisi ne zaman başlıyor? Hayatımın Şansı dizisi Hangi Kanalda Hangi Gün Yayınlanıyor? İşte Hayatımın Şansı Dizisinin Konusu ve Oyuncu Kadrosu...

ABONE OL Google News Sayfamız

Merakla Beklenen Hayatımın Şansı Dizisinin Afişi Yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, FOX’un yepyeni dizisi “Hayatımın Şansı”nın merakla beklenen afişi yayınlandı.
Hayatımın Şansı dizisi ne zaman başlıyor? Hayatımın Şansı dizisi Hangi Kanalda Hangi Gün Yayınlanıyor? İşte Hayatımın Şansı Dizisinin Konusu ve Oyuncu Kadrosu... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Yönetmen koltuğunda Cemal Şan’ın oturduğu, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme aldığı, FOX’un yepyeni dizisi “Hayatımın Şansı”nın merakla beklenen afişi yayınlandı.

Çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosunda; Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, İlker Kızmaz, Kemal Uçar, Neslihan Arslan, Açelya Devrim Yılhan, Sermet Yeşil, Aslı Samat, Tuğçe Yolcu, Aslıhan Kapanşahin ve Hale Soygazi rol alıyor.

Yapımını NTC Medya’nın, yapımcılığını ise Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği dizide; Yonca (Şifanur Gül), küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare’nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır…

Hayatımın Şansı”, çok yakında FOX’ta.

# Hayatımın Şansı dizisi ne zaman başlıyor, Hayatımın Şansı dizisi han gün, Hayatımın Şansı dizisi hangi kanalda, Hayatımın Şansı dizi oyuncuları, Hayatımın Şansı dizinin konusu, Hayatımın Şansı dizisi uyarlama mı, Alican Yücesoy, İlker Kızmaz, Şifanur Gül, Kemal Uçar, Musa Uzunlar, erkan avcı, Açelya Devrim Yılhan, Neslihan Arslan, Aslıhan Kapanşahin, Tuğçe Yolcu, Aslı Samat, Sermet Yeşil, hale soygazi

01 Ara 2022 - 16:24 - Dizi Fragmanları

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL