Bunu Yapan Ailelerin Çocukları Uzun Boylu Oluyor! Boy Uzaması İçin Neleri Tüketmeli? Hangi Besinler Boy Uzatır?

Çocuklar Boy Uzaması İçin Neleri Tüketmeli? Hangi Besinler Boy Uzatır? Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi. Bebeklik döneminden itibaren büyüme ve gelişmenin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde beslenme alışkanlıkları önemli bir yere sahiptir.

Araştırmalar boy uzunluğunun genetik olmasının yanı sıra tüketilen besinlerden, uyku düzeninden ve egzersiz alışkanlıklarından etkilendiğini göstermektedir. Çocukların tüketmesi gereken boy uzamasına yardımcı besinler vardır. Peki hangi gıdalar çocukların kemik gelişimine katkı sağlar ve boylarının uzamasına yardımcı olur? İşte çocuklarda boy uzamasına yardımcı besinler…

Süt ve Süt Ürünleri

Boy uzaması için sağlıklı bir kemik yapısı şarttır. Sağlıklı bir kemik yapısının oluşması için kalsiyum ve fosfordan zengin süt ürünlerinin düzenli şekilde tüketilmelidir. Çocuklarınızın gece uyumadan önce içtiği bir bardak süt ise tüm bu faydalarının yanında büyüme hormonu salgılanmasını uyararak kemik gelişimini ve boy uzamasını desteklemektedir. Kahvaltıda peynirli omletler, tam buğday unlu peynirli poğaçalar yaparak, ana öğünlerinin yanına 4-5 yemek kaşığı yoğurt ekleyerek çocuğunuzun boyunun uzamasına destek olabilirsiniz. Eğer çocuğunuz inek sütü tüketmiyorsa kalsiyumun iyi kaynaklarından olan badem sütü, soya sütü gibi bitkisel süt çeşitlerini tercih edebilirsiniz.

Her şeyin fazlası zarar…

İnek sütünün fazla miktarda tüketilmesi vücutta kalsiyum- fosfor dengesini bozabilir. Sonucunda kemik gelişimini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca demir eksikliğini tetikleyebilir. Bu sebeple çocuklarda inek sütünün günde en fazla 500 ml tüketilmesinde fayda var.

Yağlı Balıklar

Alabalık, somon, uskumru, ton balığı gibi yağlı balıkların etleri D vitamini açısından zengindir. Sığır karaciğeri, peynir ve yumurta da bir miktar D vitamini içerir. D vitamini kalsiyum ve fosforun ince bağırsaktan emilimini artırır. Çocuklarda kemik yapısının güçlenmesi ve boy uzaması için kalsiyum kadar D vitamini kaynakları önemlidir. Haftada 2 kez balık tüketebilir; eğer tüketmiyorsanız D vitamini içeren balık yağlarını hekim kontrolünde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda D vitaminin çok büyük bir kısmını güneş yoluyla vücudumuzda ürettiğimiz için; güneşin çok dik gelmediği saatlerde günde en az 15-20 dakika güneşlenmeye de dikkat edilmelidir.

Yeşil Mercimek

Vücudumuz kalsiyum ve D vitaminini metabolizmasının doğru bir şekilde çalışması için yeterli miktarda magnezyuma ihtiyaç duyar. Çocuğunuzun beslenmesinde magnezyum kaynaklarını düzenli bir şekilde bulundurarak kemik gelişimine ve boy uzamasına katkıda bulunabilirsiniz. Yeşil mercimek magnezyumun iyi kaynaklarından biridir. Diğer magnezyum kaynakları ise; ıspanak, brokoli, enginar, uskumru, bitter çikolata ve domates gibi besinlerdir.

Kuruyemişler

Fındık, yer fıstığı, ceviz, badem gibi kuru yemişler çinkonun en iyi kaynaklarındandır ve sağlığa yararlı yağ asitleri içerirler. Yapılan araştırmalar boy kısalığı olan çocuklarda çinko eksikliğinin daha yaygın olduğunu göstermiştir. Kuruyemişleri çocuklarınızın ara öğünlerine ekleyebilirsiniz. Bu şekilde boy kısalığı riskini azaltmış olursunuz. Ayrıca kuruyemişler enerji değeri yüksek sağlıklı bir atıştırmalık olduğu için çocuğunuzun kan şekerini dengeleyerek abur cubur,

Sağlıksız gıdalara yönelmesini engelleyebilir. Enerji yoğunluğu yüksek olduğu için kuruyemişlerin miktarına dikkat etmekte fayda var; bir porsiyonu 25 gramdır, 2 adet ceviz veya 5 adet fındık bir porsiyona eşittir.