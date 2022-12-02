Ankara Haber; Çankaya "Yeni Yıl Pazarı" İle Yeni Yıl Hediyeleri Çankayalı Kadınlardan...

Çankaya Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılımına destek vermek, kadın emeğini görünür kılmak için yeni yıl hediyesi temalı Yeni Yıl Pazarı kuruyor. Çankayalı kadınlar ve Çankaya Evi kursiyerlerinin yeni yıl hediyesi temalı ürünlerinin yer alacağı 50 stantlık Yeni Yıl Pazarı,6 Aralık'ta Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde açılacak.

Yeni Yıl Pazarı ile kadınların el emeği ürünlerini alıcısıyla buluşmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, emeğin maddi karşılığını bulmasına destek olacak. Takılardan çantalara, berelerden dekoratif objelere kadar her beğeniye uygun olabilecek ürünlerin yer alacağı stantlar, Çankayalılar için yeni yıl hediyelerine el emeği seçeneği sunacak. Kadın emeğini yeni yıl armağanları ile buluşturan pazar, 6 Aralık saat 10.00-20.00 saatleri arasında açık kalacak.

KADINLARIN ÜRETİMİ ÇANKAYA’DA GELİRE DÖNÜŞÜYOR

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kadınların üretmesini teşvik etmenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, “Kadınların üretimlerini alıcısıyla buluşturmak üzere her türlü desteği vermeye hazırız. Kadınların sosyal ve ekonomik yaşamın içinde var olmasını sağlamak için yaptığımız çalışmaları yeni yılda da aralıksız sürdüreceğiz. Kadınlarımızın çalışma yaşamı içinde olmasını, evlerinde veya Çankaya Evlerimizde öğrenmesini, üretmesini ve gelire dönüştürmesini destekliyoruz" diye konuştu.